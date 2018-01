Toomas Leius: järgmises ringis on Kontaveitil kerge võidukohustus

Eesti tenniselegend Toomas Leius usub, et Anett Kontaveit (WTA 33.), kes alistas täna Australian Openil maailma seitsmenda reketi Jelena Ostapenko 6:3, 1:6, 6:3, peaks kaheksandikfinaalis Carla Suarez Navarrost (WTA 39.) jagu saama.

Leius ei pidanud Kontaveiti tänast võitu kaugelti üllatuslikuks. "See ei ole üllatus. Edetabelikoht ei mängi. Anett ja Ostapenko on mõlemad mänginud head tennist, mõlemad nad on agressiivsed. Mänguliselt on nad võrdsed," sõnas ta Eesti Päevalehele ja Delfile.

Küll tunnistas aga Leius, et ta oleks pingelises viimases setis oodanud Ostapenkolt kindlamat mängu. "Võis arvata, et kui mäng kujuneb tasavägiseks ja pingeliseks, siis on Ostapenko parema närviga. Aga seekord võitis Anett. See peaks talle kõvasti enesekindlust andma."

Järgmises ringis kohtub Kontaveit maailma 39. reketi, hispaanlanna Carla Suarez Navarroga, kes alistas täna Kaia Kanepi (WTA 79.) 3:6, 6:1, 6:3.

Millised võimalused on eestlannal? "Kindlasti head. Kunagi muidugi ei tea, kuidas vastane võib mängida ja kas tal on hea päev, kuid Navarro on tasemelt nõrgem kui Ostapenko. Põhimõtteliselt peaks Kontaveit selle mängu võitma. Loodetavasti ei sega teda võidukohustus."

Kanepi kaotuse kohta ütles Leius: "Kaia väsis ilmselt ära. Tema jaoks oli ikkagi liiga palav. Kui ta hakkas avaseti järel jääkotte pähe toppima, oli see ohumärk. Kahju, et nii läks. Oleks meie tüdrukud omavahel kohtunud, oleks üks neist kohe ka kaheksa hulgas."