Toomas Leius: geid jahtisid mind nagu haid

1959. aastal Wimbledoni noorteturniiri võitnud Eesti tenniselegend Toomas Leius andis Eurospordile pika intervjuu, kus rääkis muu hulgas, et tal tuli eduka sportlaskarjääri jooksul võidelda ligitikkuvate geidega.

"Mina sain sellest teada (et tennises on palju homosid) alles hiljem, kui avalikuks tuli Navratilova (Martina Navratilova) asi. Minu ümber tiirutas geisid palju - artistid, üks Eesti juhtiv treener. Kannatasin nende tõttu. Nad jooksid minu järel. Ma olin ju blond ja kena tagumikuga. Nad jahtisid mind nagu haid, nii Tallinnas kui Moskvas," rääkis Leius Eurospordi venekeelsele väljaandele.

Leius tunnistab, et sellele tuntud treenerile virutas ta vihahoos jalaga. "Kõik juhtus Moskvas. Tulin hilisõhtul tüdruku juurest, kuid ta nägi mind ja tuli minu hotellituppa. Hakkas külge lööma. Ma ei pidanud vastu ja virutasin. Pärast seda kirjutas ta minu kohta kümme aastat jälkusi," meenutas 75-aastane Leius.

Tema sõnul oli toona palju geisid ka ajakirjanike hulgas. "Nad kirjutasid minu kohta halvasti, sest geid tunnevad üksteist. Neil on oma tutvusring. Kui ühele ära ütled, siis kõik teavad."

Leius rääkis Eurospordle ka oma võitlusest eesnäärmevähiga: "2008. aasta jaanuaris avastati. Siis oli see 1592 inimesel. Unikaalne juhtum, et pärast seda saab ellu jääda. Ja mitte vaid eksisteerida, vaid sellest energialaengu saada. Minu juhtum on sarnane Armstrongile (Lance Armstrong), kes võitis pärast vähki seitse korda Tour de France`i."