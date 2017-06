TIPPHETKED | Anett Kontaveit tegi suurepärase mängu ning jõudis Hollandi turniiril kindlalt poolfinaali

Eelmises ringis belglanna Kirsten Flipkensi (WTA 75.) 3:6, 6:1, 6:2 alistanud Kontaveit tegi 22-aastase sakslannaga sotid selgeks ruttu - kogu mäng kestis vaid tunni.

Täpsete ja tugevate löökidega silma paistnud eestlanna läheb homses poolfinaalis vastamisi ukrainlanna Lesja Tsurenkoga (WTA 37.). Peaväljakul peetav kohtumine algab Eesti aja järgi kell 14 ning Delfi TV näitab sedagi matši otseülekandes.

Tänane matš täispikkuses:

Anett Kontaveit - Carina Witthöft

Raul Ojassaar: See oli Kontaveidi poolt tõeliselt võimas avaldus. Enesekindel, julge, täpne - Lesja Tsurenko, hoia poolfinaalis alt!

Raul Ojassaar: https://twitter.com/WTA/status/875753206290071552

Raul Ojassaar: https://twitter.com/WTA/status/875753796839759872

Raul Ojassaar: Kontaveit: "Olen tõeliselt õnnelik. Arvan, et tegin kõik õigesti."

Raul Ojassaar: Ja kohe esimese lahendab Kontaveit ära! 6:3, 6:1 - ja poolfinaal ootab!

Raul Ojassaar: Kaks matšpalli...

Raul Ojassaar: https://twitter.com/WTA/status/875752357417451522

Raul Ojassaar: Kontaveit murrab. Nii vastase servigeimi kui vastase enda. 5:1.

Raul Ojassaar: https://twitter.com/WTA/status/875751705501065216

Raul Ojassaar: Kontaveit paneb turmtule peale ning võidab järjekordselt oma servigeimi nulliga. Seis teises setis 4:1, kurss on võetud poolfinaalile.

Raul Ojassaar: https://twitter.com/WTA/status/875750360635158528

Raul Ojassaar: Witthöft alustab oma servigeimi taas ebakindlalt, kuid saab selle siiski lõpuks kätte. 3:1.

Raul Ojassaar: Kontaveit saab oma servigeimi nulliga kätte. Witthöft tundub vaimselt murtud olevat - sakslanna mängu on hakanud üha rohkem lihtvigu tulema. 3:0.

Raul Ojassaar: Kontaveit murrab! 2:0. Eestlanna on hetkel ülimalt kindel.

Raul Ojassaar: Nulliga! Kontaveit on oma servigeimis kindlus ise. 1:0.

Raul Ojassaar: Kontaveidilt suurepärane avasett. Witthöft ei mänginud sugugi halvasti, kuid Anett oli tõesti võimas. Nii jätkata!

Raul Ojassaar: https://twitter.com/WTA/status/875747977406464000

Raul Ojassaar: Kontaveit murrab täna kolmandat korda ning võidab esimese seti 6:3!

Raul Ojassaar: Paraku murrab Witthöft nüüd vastu. 5:3, aga setivõit on endiselt mängus.

Raul Ojassaar: Väljakule toodi ratastool. Publik jälgib toimuvat põnevusega, kaamerapildist jäävad sündmused aga välja. Nüüd toimetatakse õnnetu pallipoiss aplausi saatel arstide hoole alla. Mäng jätkub.

katrin: Keegi pallipoistest minestas.

Raul Ojassaar: Kummaline paus. Tundub, et kohalolijad said aru, milles viga. Julgeks pakkuda, et kellelgi pealtvaatajatest või pallipoistest on tervisega midagi lahti.

Raul Ojassaar: https://twitter.com/WTA/status/875744196677689344

Raul Ojassaar: Mängus on nüüd tekkinud väike paus. Täpselt ei saagi aru, millest viivitus põhjustatud on.

Raul Ojassaar: Suurepärased ründelöögid Kontaveidilt ning avaseti võit on vaid ühe oma servigeimi kaugusel! 5:2.

Raul Ojassaar: Kontaveit hoiab küllaltki kindlalt oma servi. Eestlanna on löönud juba viis ässa. 4:2.

Raul Ojassaar: Witthöft saab taas oma servigeimi nulliga kätte. 3:2.

Raul Ojassaar: Kontaveidilt väga kindel geim. Üks äss ning mitu head lööki viivad eestlanna 3:1 ette.

Raul Ojassaar: Witthöft saab nüüd ka silma pähe, võites enda servigeimi kuivalt. 2:1.

Raul Ojassaar: Eestlanna päästab ühe murdepalli ning võidab oma servigeimi. 2:0.

Raul Ojassaar: Kontaveit alustab suurepäraselt, murdes Witthöfti servigeimi!

Raul Ojassaar: Mäng algas!

Raul Ojassaar: Aga nüüd on Konjuh võitnud! 6:3, 6.7, 7:6. Kontaveit ja Witthöft saavad peagi alustada.

Raul Ojassaar: Kontaveidi mängu alguse viivitus on põhjustatud eelmise mängu lõputusest: Jevgenija Rodina ja Ana Konjuh on mänginud juba üle kahe ja poole tunni. Praegu käib kolmanda seti kiire lõppmäng, kus seisuks 9:9!