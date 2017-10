TIPPHETKED | Anett Kontaveit sai Luksemburgi WTA turniiril avaringis kindla võidu, Kanepi pääses raske võiduga Moskvas põhitabelisse

Eesti tennise esinumber Anett Kontaveit (WTA 35.) alustas Luksemburgi WTA turniiri võidukalt, alistades avaringis kindlalt slovakitari Jana Cepelova (WTA 108.) 6:0, 6:2.

Kuigi Kontaveit loovutas slovakitarile vaid kaks geimi, ei tulnud mängu lõpp sugugi lihtsalt - tund ja kolm minutit kestnud lahingu suutis eestlanna lõpetada alles kuuendal matšpallil.

Samal ajal mängis Moskva turniiri kvalifikatsiooni viimases ringis Kaia Kanepi, kes alistas venelanna Alisa Kleibanova raske heitluse järel 6:2, 2:6, 7:6.

Kontaveidi järgmine vastane kaheksandikfinaalis on tõenäoliselt kunagine Briti esinumber Heather Watson (WTA 81.), kes alustab turniiri alles homme. Inglannal pole veel vastastki, see tuleb talle kvalifikatsioonist. Naiste omavaheliste matšide seis on 1:1, Kontaveit võitis viimati tänavu aprillis Bielis avaringis 7:6 (2), 6:2.

Kontaveidi ja Cepelova matš täispikkuses: