Tere tennisekeskuses algas aastalõputurniir

Täna algas Tere tennisekeskuses aastalõputurniir Alexela Masters, kus Eesti tenniseparemikust osalevad kaheksa meest ja neli naist.

Meeste tennisetippudest puuduvad Jürgen Zopp ja Kenneth Raisma, kes on

rahvusvahelistel võistlustel Itaalias ja Soomes ning Paf Openil vigastada saanud Kristjan Tamm.

Moodustatud on kaks neljast alagruppi ja laupäevases finaalis kohtuvad alagruppide võitjad.

Alagrupis A mängivad Vladimir Ivanov, Martin Randpere, Siim Troost ja

Alexander Georg Mändma ning alagrupis B mängivad Karl Kiur Saar, Morten

Ritslaid, Robin Erik Parts ja Carl Bret Parko.

Naistest mängivad Tuule Tani ning noorukesed Katriin Saar, Sofiya

Chekhlystova ja Lissi Kubre.

Täna tehakse algust alagruppide mängudega, turniiri olulisemad hetked on

laupäeval, kui toimuvad finaalid. Tõotavad tulla põnevad lahingud, sest

mängijate tase on ühtlane. Seltskonnas on palju noori, kes

rahvusvahelistel noorteturniiridel edukalt esinenud ja ka täiskasvanute

konkurentsis end proovile pannud.