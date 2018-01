TENNISESTUUDIO | Eksperdid Busch ja Lehtmets analüüsivad Kanepi ja Kontaveiti matše: oli tunda treener Schaapi karmi kätt!

Delfi tennisestuudios võtsid koha sisse eksperdid Rene Busch ja Michel Lehtmets. Jututeemaks mõistagi Austraalia lahtised meistrivõistlused, kus 3. ringi mängu pidasid täna nii Anett Kontaveit kui Kaia Kanepi.

Analüüsiti ja arutati mõlemas mängus nähtut, eriliselt pöörati tähelepanu Kontaveiti võidumängule Jelena Ostapenko üle.

"Minu jaoks oli üllatus, et kolmanda seti võtmegeimis hakkas väristama Ostapenko, mitte Kontaveit," sõnas vestlusringis Delfi alaline tennisekommentaator Lehtmets. "Kontaveit mängis oma välja, mängis väga ilusaid punkte. No mõni kerge eksimus ka. Aga Ostapenko selgelt ikkagi lagunes ära võrreldes selle tasemega mis ta teises setis mängis."

Eesti Fed Cup tennisenaiskonna endine kapten Busch tõi välja Kontaveiti treeneri Glenn Schaapi positiivsed mõjutused. "Hollandi treener on talle juurde toonud tõsidust ja sportlikku viha. Et püsida matši vältel õigel lainel. Otsustavas setis seisul 2:3 oli näha, et taga kuklas istub treeneri karm käsi. Need on väga olulised momentumid, mida treener suudab mängijatele pähe istutada."

Tennisestuudios arutati ka võimalike favoriitide üle nii nais- kui meesüksikmängu turniiril.