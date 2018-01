Tenniseliidu peasekretär: see on Eesti tennise jaoks ilus päev!

„Ilus päev Eesti tennisele, kaks meie naist suure slämmi turniiri teises ringis on kõva sõna,” rõõmustas Austraalia lahtistel viibiv Eesti tenniseliidu peasekretär Allar Hint.

Hint kiitis nii Kaia Kanepit kui Anett Kontaveiti, kes mõlemad said oma vastastega kenasti hakkama.

„Kaia mängis väga kindlalt ja targalt ning ta on heas füüsilises vormis – tõi ära nii mõnegi raske palli,” kommenteeris Hint. „Anett jäi küll alguses 1:3 taha, kuid võitis ometi esimese seti ja lõpuks ka mängu otsustavad punktid ning see on peamine.”

Esimesed võidud on käes, aga selleks, et teisele nädalale saada, tuleb kõvasti pingutada, sõnas Hint. „Aga fännid toetavad – matše oli vaatamas pea 20 eestlast – ning tuleb loota parimat.”