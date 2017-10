Tenniselegendide Björn Borgi ja John McEnroe duell kinoekraanil

Alates 3. novembrist jõuab Eesti kinodesse film „Björn Borg ja McEnroe“, mis on jutustamata lugu kahe ikooni kokkupõrkest. Linateos spordiajaloo ühest suuremast legendist, tennisist Björn Borgist, tema tähtsaimast rivaalist, noorest ja andekast John McEnroe´st, ning nende ajaloolisest duellist Wimbledoni turniiril.

See on lugu kahe mehe legendiks saamisest ja hinnast, mis neil selle eest tuli maksta.

1980. aasta erakordselt vihmasel suvel ootasid kõik maailma tennise esinumbri Björn Borgi viiendat võitu Wimbledoni turniiril. Vaid vähesed teadsid, et alles 24-aastane Borg oli tegelikult lähedal läbipõlemisele, ta oli väsinud ja tujutu. „Mis tunne on teha ajalugu, kui võidate oma viienda Wimbledoni?“ küsis reporter temalt pressikonverentsil. „Ei ole mingeid tundeid,“ vastas Borg pahuralt. Samal ajal oli 20-aastane John McEnroe täis enesekindlust ja valmis oma endist suurimat eeskuju troonilt tõukama. „See on ideaalne rivaliteet, tagajoonemängija ja võrgumängija – McEnroe on suurem talent, aga mäng Borgiga on nagu löök vasaralt,“ kirjeldasid toimuvat spordikommentaatorid.

Filmi originaalpealkiri on „Borg/McEnroe“, tootjamaad on Rootsi, Taani ja Soome, tootjafirma SF Studios Production AB, režissöör on Janus Metz ning osades mängivad Sverrir Gudnason, Shia Labeouf, Stellan Skarsgard jaTuva Novotny.

Filmi treiler: