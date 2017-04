Tennisekommentaator Michel Lehtmets: teine ja kolmas sett olid parimad, mida ma Kontaveidi esituses näinud olen

Delfi TV-s Anett Kontaveidi võidukat Stuttgarti teise ringi matši kommenteerinud Michel Lehtmets usub, et sellise mänguga, nagu ta täna näitas, on ka Maria Šarapova alistatav.

Kontaveit (WTA 73.) sai 776 000-dollarise auhinnafondiga WTA turniiril väärt võidu maailma kuuenda reketi, hispaanlanna Garbine Muguruza üle numbritega 2:6, 7:6 (1), 6:1 ning jääb oma veerandfinaali vastast ootama mängust Jekaterina Makarova ja dopingukeelust vabanenud Maria Šarapova vahel.

"Mulle tundus ja Kontaveit tunnistas seda ka ise, et ta oli matši alguses väga-väga närvis. Kui ta teise seti kätte sai, oli tal juba tahtmine palju suurem kui Muguruzal, kellel tundus motivatsioon üldse ära kaduvat. Anetil seevastu läks kogu matš pärast esimest setti tõusvas joones. Teine ja kolmas sett olid tal parimad, mis mina tema esituses näinud olen," rääkis Lehtmets.

"Tegelikult pole ka Muguruza enam eelmise aastaga samal tasemel. Ta oli mingil hetkel maailma teine reket, aga on praeguseks allapoole kukkunud. Oma rolli on mänginud ka vigastused."

Lehtmetsa hinnangul polnud neli varasemat matši Stuttgartis Kontaveiti sugugi väsitanud. Pigem andsid need teisest ringist turniiri alustanud Muguruza ees just eelise. "Ükski neist matšidest polnud õnneks väga pikk. Neli matši on paras, et liivaväljakuhooajaks sisse elada. Keegi neist pole veel liiva peal mänginud ning liiv sisetingimustes on üldse selline kooslus, kus minu arust rohkem peale Stuttgarti ei mängitagi kuskil. Anetil oli aega sisse elada, Muguruza tuli täiesti külmalt peale," sõnas Lehtmets.

Kas pärast kuuenda reketi konkurentsist lülitamist on Aneti jaoks nüüd juba kõik võimalik? Lehtmets: "Ma arvan küll. Naiste tennis on muidugi ettearvamatu, Aneti mäng samuti. Aga usun, et sellise mänguga läheb ta seal veerandfinaalist küll edasi. [Maria] Šarapova, kes eeldatavasti teises ringis [Jekaterina] Makarova alistab, pole ka pikka aega mänginud. Kas Kontaveit just seda autot kiikama võib hakata, millega väljaku kommentaator teda õrritas, aga poolfinaali koht tundub mulle küll reaalne."