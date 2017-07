Tenniseekspert nimetas Kontaveidi kümne ohtlikuima Wimbledonis asetamata mängija hulka

Tenniseekspert David Kane koostas WTA kodulehel ilmuvas rubriigis edetabeli kümnest võimalikust üllatajast, kellel Wimbledoni suure slämmi turniiril asetus puudub.

"Ning lõpuks tuleb silmas pidada Anetti. Kontaveit on olnud läbi 2017. aasta järjekordne hipsteri-lugu, mida rääkida, ning on üks vähestest mängijatest, kes on end tõestanud kõigil kolmel väljakukattel," kirjutab Kane.

"Noor eestlanna pääses oma esimesse WTA finaali Bielis, kus ta kaotas Vondrousovale ning jätkas sama edukalt liivaväljakutel, kus ta saavutas oma esimese võidu TOP 10 mängija üle, alistades Stuttgartis Garbine Muguruza. Olles Itaalias šokeerinud Angelique Kerberit, tuli Kontaveit heas vormis ka murule, kus võitis oma esimese tiitli Ricoh Openil."

"Olles järjekordne võimalik üllataja Wozniacki tabelipoolel, on 21-aastane Kontaveit juba korra suurel slämmil teise nädalasse välja vedanud - 2015. aasta US Openil. Kuid kas too briti aktsendiga noor eestlanna suudab ka Wimbledoni väljakul katuse pealt tõsta?"

Teiste "mustade hobustena" on artiklis ära mainitud austraallanna Ashleigh Barty, valgevenelanna Victoria Azarenka, ameeriklanna Catherine Bellis, bulgaarlanna Tsvetana Pironkova, sakslanna Sabine Lisicki, kanadalanna Eugenie Bouchard, tšehhitar Marketa Vondrousova, tuneeslanna Ons Jabeur ja slovakitar Magdalena Rybarikova.