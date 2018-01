Tenniseekspert: Kanepi võib settigi kaotamata neljandasse ringi jõuda, Kontaveit on küsimärk

Delfi TV-s tenniseülekandeid kommenteeriv Michel Lehtmets arvab, et Austraalia lahtiste tennise meistrivõistluste võimalik neljanda ringi matš Kaia Kanepi ja Anett Kontaveidi vahel võib isegi teoks saada.

Lehtmets usub enim Kanepi võimalustesse, kes tänavu pidanud juba kuus kohtumist, näidanud hambaid maailma neljandale reketile Karolina Pliškovale ja alistanud Suurbritannia teise reketi Heather Watsoni (WTA 75.). Kontaveidil on samuti kirjas võit Watsoni üle Brisbane'i turniiri avaringis, kuid järgmises ringis vandus ta kolmes setis alla valgevenelannale Aliaksandra Sasnovitšile (WTA 88.).

Kontaveit läks edasi Sydneysse, kus pidi alustama kvalifikatsioonist, kuid andis peapöörituse tõttu otsustavas setis maailma 352. reketile Shuku Ayomale loobumisvõidu.

"Naiste tabel üldiselt on nii segane, et kõik võivad võita kõiki. Meie sektorist paistab, et Caroline Wozniacki, kes on praegu väga heas hoos, peaks sealt läbi minema. Seitsmes asetus Jelena Ostapenko tundub olevat liimist lahti. Mis Kanepit ja Kontaveiti puudutab, siis teoreetiliselt võiksid nemadki neljandasse ringi välja jõuda," arvas Lehtmets.

"Kanepi mängis Brisbane'is hästi ja sai palju matše. Oli küll palav ja ta oli natuke haige, aga vorm oli hea ning mentaalselt tundus kõik paigas olevat. Kui kõik ihuliikmed vastu peavad, ei näe ma põhjust, miks ta ei võiks settigi kaotamata neljandasse ringi välja vedada."

"Kontaveidi seisu on raskem hinnata," võttis Lehtmets ette Eesti esinumbri. "Valgevenelanna Sasnovitš, kellele ta Brisbane'i teises ringis kaotas, jõudis finaali. Järgmisel korral oli Sydney's 40 kraadi kuuma ja andis loobumisvõidu - see matš ei näidanud midagi. Kontaveit on praegu küsimärk."

Kontaveidi avaringi vastaseks Melbourne'is on Venemaal sündinud serblanna Aleksandra Krunic (WTA 45.), kellele ta 2015. aastal Taškentis avaringis 2:6, 4:6 kaotas. Kanepi läheb vastamisi vana tuttava slovakitari Dominika Cibulkovaga, kes eeslannale alla vandunud kolmes matšis ja teda vaid korra võitnud. Maailma 26. reketi ainus võit Kanepi üle oli 2011. aasta Moskva WTA turniiri finaalis numbritega 3:6, 7:6 (1), 7:5.

Nadali - Federeri finaal

Meeste turniiril ennustab Lehtmets veteranide Rafael Nadali ja Roger Federeri finaali. Hispaanlane on hetkel maailma esireket, šveitslane teine number.

"Vägisi on tunne, et kui Novak Djokovic kõrgesse mängu ei sekku, võiks tulla eelmise aasta finaali kordus ehk Nadal Federeri vastu. Kedagi teist eriti kõvas vormis seal praegu ei paista. Kei Nishikorit ja Andy Murrayt pole, Stanislas Wawrinka puhul pole kindel, kas ta kohale tuleb. Milos Raonic (ATP 23.) kaotas Brisbane'is 18-aastasele austraallasele [Alex de Minaurile (ATP 208.)] ja on alavormis. Ühtegi teist ohustajat ma Nadalile ja Federerile peale Djokovici ei näe."