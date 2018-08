TÄNA | US Openi viiendal võistluspäeval on oodata vihmapause, Kanepi mäng võib lükkuda hilisemaks

Kaia Kanepi ja Eesti juurtega rootslanna Rebecca Petersoni nasiüksikmängu 3. ringi kohtumine on 17. väljaku kolmas matš. Väljak on mastaapse keskuse suuruselt neljas areen ja mahutab 2800 pealtvaatajat.

Esimene mäng väljakul, milleks on paarismäng, algab Eesti aja järgi kell 18, kui ilm lubab. Sellele järgneb meeste üksikmäng, kus kohtuvad Nikoloz Basilashvili (Gruusia) ja Guido Pella (Argentina).

Kui vihmapause ei tule võiks Kanepi mängu algusajaks prognoosida vahemiku 21.30 - 22.30. Delfi on kohapeal ja vahendab sündmusi tekstipõhise otseblogina.

Kanepi ja Peterson varasemalt omavahel mänginud pole. "Infot võib mõlemal poolel olla palju, aga kui ei ole ise konkreetselt tunnetanud vastase mängu, siis täielikku ülevaadet olla ei saa. Eks ma üldjoontes ikka tean, kuidas ta mängib. Tähtis on eelkõige mängida oma mängu. Kumb seda suudab, see enamasti õnnestub," andis Kanepi vihje, et enda tahte pealesurumine saab olema määrav.