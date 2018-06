TÄNA | Suur tennisepäev: French Openi kolmandas ringis tulevad väljakule nii Kontaveit kui Zopp

Kui ilm lubab, peetakse matš 1. väljaku avakohtumisena kell 12.

Täna tuleb Pariisis väljakule ka Jürgen Zopp, kelle kohtumine sakslase Maximilian Martereriga (ATP 70.) on hetkel kavas 7. väljaku teise mänguna.

Anett Kontaveit - Petra Kvitova

Zopi mänguaeg jäi samaks - 7. väljaku teine kohtumine. Esimene matš, milleks oli naiste paarismäng, asendati aga naiste üksikmänguga Magdalena Rybarikova - Lesia Tsurenko.

Lõpuks selge! Kontaveit ja Kvitova mängivad homme 1. väljaku esimese kohtumisena kell 12!

Kontaveidi ja Kvitova uut mänguaega pole veel teatatud. Edastame selle niipea kui võimalik.

Kõik mängud on tänaseks katkestatud!

Korraldajad andsid teada, et enne kella 21 (Eesti aeg) ei toimu väljakutel midagi.

Korraldajad teevad veel vangerdusi - peaväljaku viimane matš viidi üle 7. väljakule. Ehk loodetakse täna veel mängudega jätkata. Kuid platsid on endiselt kaetud.

Kontaveiti matši veel täiesti tühistatud pole. Zoppi mäng toimub homme 7. väljakul teise mänguna. Esimene kohtumine, milleks on naiste paarismäng, algab ikka kell 12.

Katted tõmmatakse peale, publik laseb vilet.

Vihm pole kahjuks järele jäänud, pigem hullemaks läinud.

Eurospordist on näha, et väljakutele katteid veel peale ei tõmmata, mis viitab sellele, et korraldajad loodavad peagi vihma möödumist.

KEHVAD UUDISED! Pariisis hakkas vihma sadama ning kõik mängud jäeti seisma. Korraldajad ütlesid, et kui matš homsele lükatakse (mingi osa sellest nüüd kohe kindlasti), siis toimub see teise mänguna, väljakut pole veel teada.

Pariisist tulevad teated, et mäng algab kell 20.30. Päike loojub seal Eesti aja järgi kell 22.30 ehk umbes poolteist tundi jääb neil täna mänguaega.

Kontaveidi mäng viidi 18. väljakule üle. Soojendus on kohe algamas!

Praegu vähemalt Monfils jätkab.

Monfils, kes on teises setis 2:5 taga, kutsus arsti väljakule. Ei soovi küll kellelegi halba, aga ehk lõppeb matš varem ära?

Monfilsi ja Goffini mängus algas alles teine sett. Esimese võitis Monfils kodupubliku rõõmuks 7:6. On väga võimalik, et Kontaveidi mäng jääb täna pimeduse tõttu pooleli või lükatakse sootuks homsele.

Djokovic sai lõpuks 6:4, 6:7, 7:6, 6:2 võidu. Üks mäng veel ja siis on Kontaveidi - Kvitova kord.

Paistab, et kell 19 Kontaveit veel väljakule ei saa, sest Bautista Aguti ja Djokivici mängus käib hetkel neljas sett. Djokovic juhib settidega 2:1. Seejärel tulevad areenile veel kaks asetatud meesmängijat.

Tänane mängugraafik Suzanne-Lengleni väljakul:

Tere, tennisesõbrad! Esimene mäng Suzanne-Lengleni väljakul on lõppenud. Madison Keys alistas Naomi Osaka 6:1, 7:6 (9:7). Nüüd on seal ees kaks meesüksikmängu ning seejärel tulevad väljakule Anett Kontaveit ja Petra Kvitova. Eestlanna mängu orienteeruv algus võiks olla umbes kell 19.

