TÄNA | Statistika Kanepi ja Halepi mängu eel pole paljulubav

Ivar Jurtšenko New York RUS

Kaia Kanepi AFP

Kaia Kanepi (WTA 44.) alustab täna US Openi Suure slämmi turniiri kohtudes naisüksikmängu esimeses ringis maailma esinumbri Simona Halepiga. Kohtumine algab Eesti aja järgi kell 18, Delfi on New Yorgis kohal ja hoiab kätt pulsil. Lugejad saavad jälgida tekstipõhist otseblogi ja toome operatiivselt teieni mängujärgsed kommentaarid.