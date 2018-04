TÄNA | Põhitabeli poole rühkiv Kaia Kanepi läheb Stuttgardi turniiri kvalifikatsioonis vastamisi 17-aastase ukrainlannaga

Kaia Kanepi (WTA 62.) jaoks jätkub Stuttgardi WTA turniiri kvalifikatsioon täna viimase ringiga, kus eestlanna vastaseks on 17-aastane ukrainlanna Dajana Jastremska (WTA 161.).

Kui Kanepi alistas eile hilisõhtul kindlalt 6:2, 6:1 prantslanna Chloe Paquet' (WTA 275.), siis Jastremska oli üle venelannast Marina Melnikovast (WTA 306.) tulemusega 6:2, 6:3.

Varem pole Kanepi ja Jastremska omavahel kohtunud.

Eestlanna kohtumine on turniiri teisel väljakul täna kavas neljanda kohtumisena. Esimene matš algab seal Eesti aja järgi kell 12, teine mäng mitte enne kella kahte päeval - see tähendab, et Kanepi ja Jastremska saavad ilmselt platsile tulla umbes kella kuue paiku õhtul.

Võidu korral saab Kanepi kvalifikatsiooni viimaseks vastaseks kas kasahhitari Zarina Dijase (WTA 48.) või sakslanna Anna Gabrici (WTA 662.).