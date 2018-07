TÄNA | Kui ilm lubab, siis Kontaveit mängib!

Kohtumine peaks aset leidma täna, Wimbledoni tennisekompleksi 14. väljaku kolmanda kohtumisena. Esimene mäng samal väljakul algab Eesti aja järgi kell 13.30.

Ajakava võib aga lennata pea peale, kuna vihma võimalus on prognooside kohaselt väga suur. Rohkelt võib tulla pause. Ka eile õhtupoolikul jäid mitmed kohtumised vihma tõttu pooleli.

Kontaveiti ja Brady vastasseisu eel peetakse samal väljakul kaks meeste üksikmängu.

Vaata, kui kiirelt väljakud vihma korral kattega kaetakse. Sarnane tase, nagu F1 boksis!

Talk about speed...

It's a first outing for the court coverers as play is suspended for rain at #Wimbledon pic.twitter.com/OH1I7FQw8o