TÄNA | Kontaveit mängib Wimbledonis koha eest kolmandas ringis

16. väljakul alustatakse mängudega Eesti aja järgi kell 13.30 ning enne Kontaveidi ja Kasatkina lahingut on kavas kolm matši: esmalt lähevad vastamisi Tatjana Maria - Coco Vandeweghe, seejärel meeste üksikmängus Yuichi Sugita - Adrian Mannarino ning naistest Petra Martić - Denisa Allertova.

Hinnanguliselt võib Kontaveidi mäng alata umbes kell 19.30 või 20.00. Täpne algusaeg selgub vahetult enne matši - see oleneb eelneva kolme mängu kestusest.

Kasatkina asub WTA edetabelis 30., Kontaveit 38. kohal. Vastane jõudis mullu Wimbledonis kolmandasse ringi.

Anett Kontaveit - Darja Kasatkina

Gunnar Leheste: Meeste mängus on settide seis 2:1. Yuichi Sugita võimuses on nüüd sellel väljakul järgmine paar kiiremini väljakule lasta.

Gunnar Leheste: Mängu endani on veel tublisti aega. Hetkel on käimas meeste mängu kolmas sett (settide seis 1:1), pärast mida on veel kavas naiste üksikmäng.

Gunnar Leheste: Rõõm on teatada, et tänast otseblogi vürtsitab oma kommentaaridega Kontaveidi endine treener Märten Tamla!