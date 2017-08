TÄNA HILISÕHTUL | Anett Kontaveit alustab US Openil

US Openi tenniseturniiril saab täna hilisõhtul lõpuks väljakule Eesti esireket Anett Kontaveit (WTA 29.), kelle eilne kohtumine vihma tõttu ära jäeti.

Kontaveidi ja tšehhitari Lucie Safarova (WTA 37.) mäng peetakse 14. väljaku kolmanda kohtumisena. Enne seda toimub seal kaks meesüksikmängu lahingut - Taro Daniel vs Tommy Paul ning Cedrik-Marcel Stebe vs Nicolas Kicker. Kontaveiti on ilmselt väljakule oodata hilisõhtul.

Delfi kajastab mängu otseblogi vahendusel.