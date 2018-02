TÄNA | Fed Cup Tallinnas: kuidas saab Eesti tennisenaiskond vastu Briti staaridele?

Eesti tennisenaiskond kohtub täna Tallinki tennisekeskuses Fed Cupi raames Suurbritanniaga, kes kolmapäeval purustas Portugali kindlalt 3:0. Matš algab kell 16. Delfi vahendab sündmuste käiku tekstipõhises otseülekandes.

Suurbritannia esinumber on maailma 11. reket, 26-aastane Johanna Konta ja teine number 25-aastane Heather Watson (WTA 74.). Paarismängus on brittidel eeldatavasti väljakul 29-aastane Anna Smith (paarismängu WTA 48.) ja 21-aastane Katie Boulter (WTA 195.).

Konta vastu astub kindlasti meie esireket Anett Kontaveit (WTA 27.), Watsoni vastase jättis Eesti koondise kapten Märten Tamla veel lahtiseks. Küll aga avaldas ta, et edukat paarismänguduot Kontaveit/Saara Orav, kes eile said vägeva 7:6 (0), 7:6 (6) võidu Portugali paari üle, ta lõhkuma ei hakka.

Võiduga Portugali üle kindlustas Eesti Fed Cupi Euro-Aafrika tsooni I gruppi püsimajäämise. Tänane mäng on B-alagrupi esikoha peale. Edu korral ootab meid laupäeval ees duell C-grupi võitjaga, kelleks seniste tulemuste põhjal paistab saavat Horvaatia (kaks võitu). Ungaril ja Rootsil on mõlemal võit ja kaotus, Sloveenial kaks kaotust. Kui Eesti jääb teiseks, mängitakse homme kohamänge C-grupi teise koha omanikuga. Mõlemad oma matšid kaotanud Portugal kohtub ellujäämismängus C-grupi viimasega.

"Esimene eesmärk sai tõesti täidetud ning see võttis meil pingeid kõvasti maha. Nii on homme Suurbritannia vastu palju lihtsam minna. Nemad on favoriidid, meie võime rahulikult oma mängu mängima minna," lausus Tamla eile.

Fed Cup: Eesti - Suurbritannia

Eilse Eesti - Portugali matši galerii:

Konta ja Watsoni treening: