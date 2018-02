TÄNA | Fed Cup Tallinnas: kelle noortest tennisistidest saadab Tamla koos Kontaveidiga lahingusse?

Eesti esinumber kodusel turniiril on Anett Kontaveit (WTA 27.), tema kõrval on koosseisu üles antud 17-aastane Jelena Malõgina (WTA 933.), 16-aastane Saara Orav (ITF Juniors 611.) ja 15-aastane Katriin Saar (ITF Juniors 320.).

Kelle saadab naiskonna kapten Märten Tamla täna üksikmängudes ja paarismängus lahingusse, selgub kell 14. Matš Portugaliga algab kell 16. Homme samal ajal on Eesti vastaseks Suurbritannia.

Meie alagrupi (B) võitja läheb laupäeval vastamisi kas Horvaatia, Ungari, Rootsi või Sloveeniaga (C-grupp). Eesti esimene eesmärk on I gruppi püsimajäämine, mistõttu tuleb meil vältida alagrupi viimast kohta. Kui kolmandaks siiski jäädakse, ootab laupäeval ees ellujäämismatš.

Suurbritannia võitis eile Portugali kindlalt 3:0. C-alagrupis sai Rootsi 2:1 võidu Ungari ja Horvaatia sama tulemusega Sloveenia üle.

Delfi toob Fed Cupi Eesti mängud lugejateni kohapealt otseblogi vahendusel.

Fed Cup Tallinnas: Eesti - Portugal

Eilsed skoorid Suurbritannia - Portugali matšist. 17-aastane Francisca Jorge on maailma 713. reket, 25-aastase Maria Joao Koehleri edetabelikoht on 747. Veel on portugallannadest Tallinnas 20-aastane Ines Murta (WTA 567.) ja 16-aastane Maria Ines Fonte (WTA 1156.).