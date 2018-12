TÄNA DELFI TV-s | Selgus Anett Kontaveidi Brisbane'i turniiri avaringi mänguaeg

Kohtumine peetakse esimese väljaku viienda mänguna. Neile eelnev matš algab mitte varem kui kell 17.00 ehk Eesti aja järgi 9.00 hommikul. Seega võiks Kontaveidi ja Suarez Navarro kohtumine alata homme 10.30 paiku. Delfi TV-s on kavas otseülekanne.

Kontaveit teeb Brisbane'is kaasa ka paarismängus, tema paariliseks on venelanna Daria Kasatkina (WTA 10.). Avaringis minnakse vastamisi USA-Tšehhi paariga Nicole Melichar / Kveta Peschke. Mängu toimumise aeg pole veel teada.

Turniiri auhinnafond on üks miljon dollarit, millest üksikmängu võitja teenib 188 280 dollarit. Esimest asetust omab tiitlikaitsja Elina Svitolina (WTA 4.) ja teist asetust tänavune US Openi võitja Naomi Osaka (WTA 5.). Mõlemad on esimeses ringis vabad.