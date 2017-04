TÄNA: Anett Kontaveit kohtub karjääri esimeses WTA turniiri finaalis noore tšehhitariga

Eesti parim tennisist Anett Kontaveit mängib täna oma elu esimeses WTA turniiri finaalis, kui kohtub Šveitsis Bielis toimuval turniiril 17-aastase tšehhitari Marketa Vondroušovaga. Kohtumine algab Eesti aja järgi kell 16.00.

21-aastane Kontaveit on teel finaali alistanud Heather Watsoni, Jevgenia Rodina, Elise Mertensi ja Aliaksandra Sasnovitši.

Eestlanna tänane vastane on küll vaid 17-aastane ning asub WTA edetabelis 233. kohal, kuid on tänavu näidanud ülimalt head minekut: viimasest 12 kohtumisest on ta võitnud 11, sealjuures on ta selsamal Bieli turniiril kvalifikatsioonist alustanuna alistanud mitmed esisaja mängijad, poolfinaalis ka turniiri esimese paigutuse, WTA edetabeli 18. numbri Barbora Strycova.

2015. aastal võitis talendikas tšehhitar nii juunioride Austraalia lahtised kui Prantsusmaa lahtised meistrivõistlused.

Võitja teenib Bielis 280 WTA edetabelipunkti ja 43 000 dollarit võidupreemiat.

Kontaveidi ja Vondroušova kohtumine algab Eesti aja järgi kell 16.00. Delfi toob sündmuste käigu lugejateni otseblogi vahendusel.