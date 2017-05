TÄNA: Anett Kontaveit kohtub French Openi peaväljakul tiitlikaitsjaga

Anett Kontaveit (WTA 53.) kohtub täna Prantsusmaa lahtistel tennisemeistrivõistlustel teises ringis tiitlikaitsja Arbine Muguruzaga (WTA 5.). Matš peetakse peaväljaku teise kohtumisena orienteeruvalt kell 14. Delfi teeb kohtumisest liveblogi, mida vürtsitab oma kommentaaridega Eesti Tennise Liidu projektijuht Riho Kallus.

Kontaveit ja Muguruza on tänavu kohtunud juba kahel korral, viimati Stuttgardis, kus eestlannal õnnestus võtta 2:6, 7:6, 6:1 võit.

"Olen saanud karmi loosi. Sellest tuleb raske mäng. Ta (Kontaveit - toim) on teinud saviliivaväljakutel väga hea hooaja ning tal on agressiivne mängustiil," lausus Muguruza pärast avaringis itaallanna Francesca Schiavone alistamist. "Esmalt naudin ma tänast võitu ja hakkan seejärel mõtlema järgmise mängu peale. See saab olema raske."

Kontaveit ütles ETV intervjuus: "Mul ei ole midagi kaotada. Ma lähen sinna mängima ja endast kõike andma. Ma loodan, et on lahe atmosfäär ja usun, et suudan seda mängu nautida."