TÄNA | Anett Kontaveit ja Kaia Kanepi alustavad Wimbledoni turniiri

Anett Kontaveit ja Kaia Kanepi alustavad täna Wimbledoni suure slämmi tenniseturniiri.

Kontaveit peab kohtumise tšehhitari Denisa Allertova vastu 17. väljaku teise kohtumisena, Kanepi mängib 8. väljakul Sara Sorribes Tormo vastu neljandana. Mõlemal väljakul algavad matšid Eesti aja järgi kell 13.30.

Anett Kontaveit - Denisa Allertova

8. ja 17. väljaku ajakavad:

COURT 8 - 11:30 (kohalik aeg)

1 Daria Gavrilova (AUS) [26] 25 vs Zarina Diyas (KAZ) 26

2 Diego Schwartzman (ARG) [14] 113 vs Mirza Basic (BIH) 114

3 David Ferrer (ESP) 67 vs Karen Khachanov (RUS) 68

4 Sara Sorribes Tormo (ESP) 59 vs Kaia Kanepi (EST) 60

COURT 17 - 11:30

1 Bernard Tomic (AUS) 85 vs Hubert Hurkacz (POL) 86

2 Denisa Allertova (CZE) 39 vs Anett Kontaveit (EST) [28] 40

3 Marco Cecchinato (ITA) [29] 121 vs Alex De Minaur (AUS) 122

NOT BEFORE 18.00

4 Danielle Collins (USA) 15 vs Elise Mertens (BEL) [15] 16

Delfi teeb mängudest tekstipõhise otseülekande.