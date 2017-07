TÄNA | Anett Kontaveit alustab Wimbledoni turniiri hispaanlanna vastu

Eesti esireket Anett Kontaveit alustab täna õhtupoolikul aasta kolmandat Suure Slämmi turniiri Inglismaal Wimbledonis, kui põhiturniiri avaringis läheb ta vastamisi WTA edetabeli 52. numbri, hispaanlanna Lara Arruabarrenaga.

Kohtumine peetakse 17. väljaku kolmanda matšina. Enne seda on kavas Arina Rodionova ja Anastassija Pavljutšenkova ning Gilles Simoni ja Nicolas Jarry mängud. Orienteeruvalt saab Kontaveit platsile Eesti aja järgi kell 17.30, kuid täpne aeg sõltub eelmiste kohtumiste kestusest.

„Eelmisel nädalal mängisin Eastbourne’is hästi. Loodan, et suudan siin hoida sama joont, olla agressiivne ja enesekindel. Eks vastasel on täpselt samasugused mõtted. Tuleb raske matš,” ennustas tänavu Miami turniiril maailma edetabeli esikümne mängijat Madison Keysi võitnud Arruabarrena esmaspäeval. „Olen kindel, et agressiivsem mängija võidab. Kui suudad agressiivne olla, on ka enesekindlust piisavalt. See määrab tulemuse.”

Kuigi Eesti esireketiga Arruabarrena varem kohtunud pole, on ta Kontaveiti mängu oma silmaga korduvalt näinud. „Tean, et ta on sel aastal väga hästi mänginud, võitis äsja murul WTA turniiri. Temaga kokkuminek tähendab rasket ja ebamugavat esimese ringi matši,” kinnitas hispaanlanna.

Delfi Sport toob Anett Kontaveiti mängud Wimbledoni turniiril lugejateni otseblogi vahendusel.