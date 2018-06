TÄNA | Anett Kontaveit alustab Hollandi turniiri

Eesti esireket Anett Kontaveit (WTA 24.) osaleb Hollandis s'Hertongenboschis algaval WTA tenniseturniiril nii üksik- kui paarismängus.

Teisipäeval alustab Kontaveit üksikmänguturniiri, kus kohtub avaringis läbi kvalifikatsiooni põhitabelisse pääsenud venelanna Veronika Kudermetovaga (WTA 167.). Matš peetakse esimesel väljakul algusega kell 12.00 (Eesti aeg).

Delfi vahendab sündmusi tekstipõhise otseblogi vahendusel. Mullu Kontaveit sama turniiri võitis.

Eestlanna paarismängu partneriks on 24-aastane valgevenelanna Aleksandra Sasnovitš (WTA 51.) ning nende esimese ringi vastasteks on austraallannad Jessica Moore (WTA 902.) ja Ellen Perez (WTA 240.). Ilmselt peetakse see paarismäng kolmapäeval.