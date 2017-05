TÄNA: Anett Kontaveit alustab French Openit ebahariliku stiiliga rumeenlanna vastu

Eesti esireket Anett Kontaveit, kes täna avaldatud maailma edetabelis paikneb 53. kohal, peab Pariisis algusega kell 12 Prantsusmaa lahtiste meistrivõistluste avaringi matši rumeenlanna Monica Niculescu (WTA 54.) vastu.

29-aastast rumeenlannat on nimetatud üheks kõige ebaharilikuma stiiliga mängijaks naiste tennises, sest ta löökide arsenalis on peaaegu ainsana alles lõikav eeskäelöök.

Karjääri jooksul kolme WTA turniiri võiduni jõudnud Niculescu tänavuse hooaja tipphetk oli Hobarti turniir jaanuaris vahetult enne Australian Openit, kus ta jõudis finaali, alistades enda teel sellised ässad nagu Jelena Jankovici ja Kirsten Flipkensi. Turniiri võitis siiski belglanna Elise Mertens.

Viimase aja tulemused peaksid siiski rohkem kindlust sisendama 21-aastasele Kontaveidile, kes on värskelt alistanud maailma esireketi Angelique Kerberi. Viimasel Rooma turniiril kaks nädalat tagasi jõudis eestlanna veerandfinaali nagu ka kaks turniiri varem Stuttgartis. Samuti on tal ette näidata finaalikoht WTA turniirilt Bielis ja ITF-i turniirilt Prantsusmaal.

Viasat Sport Balticu ja Delfi TV tennisekommentaator Michel Lechtmets vaagis Kontaveidi võimalusi järgmiselt: "Kes naiste tennisest natukenegi midagi teab, see on ilmselt kursis, et Niculescu on üldse kõige ebaharilikuma stiiliga mängija. Tihtipeale ta lõikab oma eeskätt, mida teised mehed ega naised enam ammu ei tee. Kui ta suudab sellega Aneti närvi ajada, võib ta võita, aga üldiselt oleksin ma väga üllatunud, kui Anett siit paarist edasi ei läheks. Muud erilist või võimsat relva Niculescul pole. Tempo poolest peaks meie tüdruk üle olema. Kontaveit on kindlasti matšis ründavam pool ja kui ta oma keskmise taseme ära mängib, siis ta ka võidab."

Paari võitjat ootab teises ringis kas tiitlikaitsja Garbine Muguruza või 2010. aasta French Openi võitja Francesca Schiavone. Esimest on Kontaveit tänavu juba Stuttgartis võitnud.