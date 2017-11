Tallinnas algavad Paf Openi poolfinaalid, Pärnus alustatakse kvalifikatsiooniringiga

Rahvusvaheline 15 000 dollari suuruse auhinnafondiga tenniseturniir Paf Open on Tallinnas jõudnud otsustavate mängudeni.

Nädalavahetusel mängitakse poolfinaalid ja finaalid. Eestlaseid kahjuks konkurentsis pole, aga neile saab kaasa elada Pärnus, kus laupäeval peetakse juba järgmise Paf Openi kvalifikatsiooniturniir.

Tallink Tennisekeskuses toimuval Paf Openil oli eestlaste edukaim Kristjan Tamm, kes üksikmängus kaotas teises ringis venelasele Jevgeni Karlovskile. Karlovski on üks poolfinalistidest, sest veerandfinaalis sai ta jagu Tartu Paf Openi võitjast soomlasest Harri Heliovaarast. Teised poolfinalistid on belglane Maxime Authom, prantslane Gregoire Jacq ja venelane Jevgeni Tjurnev.

Paarismängus jõudsid eestlastest veerandfinaali Kristjan Tamm ja Martin Valdo Randpere, kuid said seal napi, 1:6, 6:4, 7:10 kaotuse Venemaa paarilt Vladimir Polyakov / Jevgeni Tjurnev. Homme toimuvasse finaali jõudis Tartus võidutsenud Soome paar Harri Heliovaara / Patrik Niklas-Salminen ja Belgia-Prantsuse paar Maxime Authom / Gregoire Barrere.

Laupäeval algab Pärnus Paf Openi turnee viimane võistlus

Kvalifikatsioonist alustavad neli eestlast. Kell 10 kohtub Martin Valdo Randpere tugeva rootslase Milos Sekuliciga, kellele Vladimir Ivanov kaotas Tallinnas põhitabeli avaringis. Pärast seda on pärnakas Johannes Seeman vastamisi valgevenelase Ivan Ljutarevitšiga. Pärastlõunal kohtub Karl Kiur Saar soomlase Leevi Saatelaga ja Daniil Glinka lätlase Roberts Grinvaldsiga.

Esmaspäeval algab põhiturniir, kus eestlastest on kohal ka Tallinnas haiguse tõttu võistluse vahele jätnud Kenneth Raisma. Veel on põhitabelis Vladimir Ivanov, Kristjan Tamm, Siim Troost ja Robin Erik

Parts. Turniiri kõrgeima paigutusega on Markus Eriksson (ATP 317) Rootsist.