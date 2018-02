Tallink premeerib Fed Cupi Eesti koondist rohkem kui 40 000 euroga

Eesti tennise suurtoetaja AS Tallink Grupp teatas täna, et premeerib eelmisel nädalal Tallink Tennisekeskuses toimunud naiskondlikul Fed Cupil osalenud koondist rohkem kui 40 000 euroga.

„Vastutustundliku ettevõttena tajume oma positsiooni ühiskonnas ning toetame erinevaid valdkondi, mis aitavad elu Eestis arendada ja edasi viia. Näiteks kultuuri, mereharidust, vabatahtlikku merepäästet ning ka erinevaid spordialasid. Fed Cupi naiskond pakkus meile eelmisel nädalal üle ootuste põnevat vaatemängu. Meie juunioride selge võitlushimu oli eriti inspireeriv ning näitas selgelt, et võime oma mängijatelt edaspidi oodata suuri saavutusi. Selline jõupingutus väärib kindlasti meie kõigi tunnustust,“ lausus Tallink Grupi juhatuse esimees Janek Stalmeister.

Tallink Grupp toetab 2018. aastal lisaks Eesti ja Soome tennist kokku rohkem kui 700 000 euroga. Toetust saavad seitse tänast tipptennisisti ning juunior-klassi mängijat Eestist ja üks tipptasemel juuniortennisist Soomest. Jätkuvalt saavad toetust ka Eesti Tenniseliit ja SEB Tallink Tennis Team.

Tänavuse toetuse saajate hulgas on nii Eesti tänased tipp-mängijad Anett Kontaveit, Jürgen Zopp, Vladimir Ivanov ja Kenneth Raisma kui ka noored tulevikulootused Kristjan Tamm, Maileen Nuudi ja Katriin Saar. Üks sponsorleping on sel aastal sõlmitud ka väljaspool Eestit, Soome tennisetalendi Emil Ruusuvuoriga.

„Meil on hea meel, et saame jätkuvalt panustada tennise ja spordi arengusse Eestis ning aidata nii praegustel tippmängijatel kui ka meie tulevikulootustel maailmas oma eesmärke saavutada. Vaadates nii tänaseid oma ala tippe kui ka Eesti ja Soome juunior-klassi mängijaid, võib kindlusega väita, et mõlemas riigis on sellel spordialal tõelisi talente, kelle saavutustele saame nii täna kui ka tulevikus kaasa elada,“ ütles Tallink Grupi nõukogu esimees Enn Pant.

Tallink Grupp on tennise toetaja Eestis olnud juba ligi 15 aastat. Lisaks tennisele toetab Tallink Grupp juba aastaid ka jäähokit ja golfi ning Eesti rahvasporti Tallinna Maratoni sponsorina ning sellest aastast nimitoetajana ka Eesti üht vanimat rahvaspordiüritust Tallink maijooksu.