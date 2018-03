TÄISPIKKUSES | Kaia Kanepi oli Miami Openi peaväljakul eduseisus, kuid pidi vigastuse tõttu mängu pooleli jätma

Kanepi alustas kohtumist hästi ja võitis kohe enda servigeimi. McHale vastas enda servigeimi võitmisega, kuid kaks järgmist geimi kuulusid juba Kanepile. Eestlanna oli 3:1 eduseisus ning juhtis ka enda servigeimil, kuid tegi seejärel jalale viga.

Väljakule kutsuti ka füsioterapeut, kes teipis eestlanna sääre uuesti kinni, kuid püsti tõustes sai selgeks, et vigastus on ikkagi piisavalt tõsine ja mängu ei ole võimalik jätkata. Nii pääses järgmisesse ringi McHale.

Vaata ka mängu lühikokkuvõtet:

Kaia Kanepi - Christina McHale

Kanepi peab andma loobumisvõidu!

Kanepi proovib kõndida, kuid tundub, et tal on ikkagi väga valus.

Füsioterapeut on asunud uuesti Kanepi jalga teipima.

Kanepi oli enne vigastada saamist oma servil parasjagu eduseisus ja juhtis geimidega 3:1.

Füsioterapeut uurib asja lähemalt. Peagi saame teada, kas Kanepi saab jätkata või on mäng tänaseks läbi.

Kanepi teeb vasakule jalale viga. Väljakule tuleb füsioterapeut.

McHale teeb kaks topeltviga järjest ning neljas murdepall on Kanepile lõpuks õnnelik. Eestlanna murrab ameeriklanna servigeimi ja asub 3:1 juhtima.

Korraldajatel on kohati tehnilisi probleeme, kuid tundub, et need mängu ei sega. Pall on taas mängus.

Kanepi hoiab taas oma servigeimi. Esimene väike paus.

McHale hoiab omakorda enda servigeimi.

Kanepi saab kiirelt 40:15 ette ja võidab kindlalt oma servigeimi.

Kanepi alustab servimist! Mäng on alanud!

Mängijad teevad veel sooja. Peagi on kohtumine algamas.