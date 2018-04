TÄISPIKKUSES ja TIPPHETKED | Kontaveit veerandfinaalis: eestlanna võitis endise esireketi vastu avaseti 6:0 ning teises andis vastane loobumisvõidu

Kontaveit alustas kohtumist kindlalt ning murdis kohe vastase servigeimi. Nagu mängu edasine käik näitas, siis oli Kontaveit vastasest selgelt üle. Avaseti lõpuosas kasutas Kerber ka arsti abi, kuid suurt tulu sellest ei tõusnud ning Kontaveit võitis avaseti 6:0.

Teises setis asus Kontaveit 2:0 juhtima ning seejärel pakkis Kerber reketid ning mäng oligi läbi. Sakslanna pidi loobuma reievigastuse tõttu.

Veerandfinaalis tuleb Kontaveidil vastamisi minna hispaanlanna Garbine Muguruza (WTA 3.) või venelanna Anastassia Pavljutšenkovaga (WTA 27.).

22-aastane eestlanna oli endast kaheksa aastat vanema sakslannaga kohtunud ühe korra - eelmisel aastal Roomas võitis Kontaveit 6:4, 6:0.

Angelique Kerber has retired due to a thigh injury.

Anett Kontaveit is through to the @PorscheTennis quarterfinals 6-0, 2-0(ret) pic.twitter.com/X1Ya3QtWX9

— WTA (@WTA) April 26, 2018