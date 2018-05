TÄISPIKKUSES ja TIPPHETKED | Anett Kontaveit andis vägeva lahingu, kuid kaotas kolmes setis kahekordsele Wimbledoni võitjale Petra Kvitovale

Kontaveit oli avasetis pidevalt tagaajaja rollis, kuid suutis seti lõpus siiski Kvitova servigeimi murda ja viia lõpuks seti kiiresse lõppmängu. Esimese seti võitiski Kontaveit kiires lõppmängus.

Teises ja kolmandas setis haaras Kvitova samuti kiirelt juhtohjad. Mõlemas setis oli eestlannal taas võimalus mängu tagasi tulla, kuid sel korral tal enam tšehhitari üle mängida ei õnnestunud.

Nii Kontaveit kui ka Kvitova lõid kohtumise jooksul seitse serviässa. Kvitova tegi lõpuks seitse ja Kontaveit viis topeltviga. Esimese servi protsent oli tšehhitaril 57 ja eestlannal 62. Kõikidest pallivahetusest võitis Kvitova lõpuks 110 ning Kontaveit 95.

Anett Kontaveit - Petra Kvitova

Kolmanda seti statistikat:

3:6 - seda punkti Kontaveit enam ei päästa ja Kvitova võidab matši.

Kvitovale teine matšpall.

Kontaveit mängib päeva kõige ilusama punkti ja suudab matšpalli päästa.

Kvitova jõuab matšpallini.

Kontaveit juhib enda servil 30:15.

3:5 - Kontaveit saab teiselt murdepallilt geimi kätte!

Esimene murdepall läheb raisku.

Kontaveidile kolm murdepalli.

Kontaveit saab Kvitova servil 30:0 ette.

Kvitova on kahe murdega peal ning Kvitova asub servima matši võidule.

2:5 - Kvitova saab ka murde.

Murdepall Kvitovale.

Kontaveidi servil on seis 30:30.

2:4 - Kvitova nopib järjest punkte ja võidab enda servigeimi.

Kvitova viigistab ässaga seisu 30:03 peale.

Kvitovalt seitsmes topeltviga. Kontaveit juhib tšehhitari servil 30:0.

Tundub, et vihmapausi ei tule ning mängijad on väljakul tagasi.

Madridis hakkab vihma sadama. Saab näha, kui pikaks paus venib.

2:3 - Kontaveit peab vaeva nägema, kuid võidab enda servigeimi.

1:3 - Kvitova suudab lõpuks siiski enda servigeimi hoida.

Kontaveit lööb võrku ja raisku läheb selles geimis juba neljas murdepall.

Kvitova annab topeltveaga siiski eestlannale ühe võimaluse veel.

Kvitova võtab ära ka kolmanda murdepalli. Seis 40:40.

Kaks murdepalli on suutnud Kvitova tõrjuda. Üks veel jäänud.

Kvitova eksib ning Kontaveidil on koguni kolm murdepalli.

1:2 - ja lõpuks sunnib Kvitova Kontaveidi eksima ja murre on tõsiasi.

Kvitoval on nüüd juba selle kohtumise 14 murdepall. Seni on ta neist kätte saanud 2.

Esimese murdepalli lööb Kontaveit tagasi, kuid Kvitova saab kohe uue.

Kvitova saab ikkagi murdepalli kätte.

Seis 40:40.

Kvitova saab Kontaveidi servil 30:0 ette.

1:1 - Kvitova võidab kindlalt edna servigeimi.

Kvitova on enda servil jätkuvalt võimas.

1:0 - Kontaveit võidab kolmanda seti alustuseks oma servigeimi.

Teise seti statistikat:

Kolmandas setis alustab servimist Kontaveit.

Kvitova kutsub treeneri väljakule.

3:6 - Kvitova paneb oma servi ikkagi maksma ning võitja selgub kolmandas setis.

Jääb ka see murdepall kasutamata.

Kvitova teeb topeltvea ning Kontaveidil on selles geimis kolmas murdepall.

Kvitova suudab ka Kontaveidi teise murdepalli nullida.

Esimene murdepall läheb raisku, kuna Kontaveidi löök on natuke pikk. Aga tuleb uus võimalus.

Kvitovalt lihtne viga ning Kontaveidil on murdepall.

Kvitova servil on seis 30:30.

3:5 - Kontaveit võidab enda servigeimi. Nüüd on Kontaveidil vaja murret.

Kontaveit teeb enda kolmanda topeltvea, kuid juhib enda servil 40:30.

2:5 - Kvitova võidab enda servigeimi nulliga.

2:4 - Kontaveit võidab enda servigeimi üsnagi kindlalt.

Kontaveidilt topeltviga ning eestlanna servil on seis 15:15. See on eestlanna teine topeltviga selles kohtumises.

1:4 - Kvitova võidab enda servigeimi.

1:3 - Kontaveit annab enda servil Kvitovale ainult ühe punkti.

0:3 - Kvitova lööb teiselt servilt ässa ja läheb teises setis praegu oma teed.

Kvitova on end teise seti alguses saanud hästi käima ning nüüd juhib ta enda servil 40:0.

0:2 - esimese murdepalli lööb Kontaveit tagasi, kuid teise kasutab Kvitova ära ning servimurre on tõsiasi.

Kvitovale kaks murdepalli. Avasetis suutis ta üheksast murdepallist ära kasutada ainult ühe.

0:1 - Kvitova tuleb omakorda keerulisest seisust välja ja võidab enda servigeimi.

Kontaveit saab kohe Kvitova servil murdepalli.

Esimese seti statistikat.

Teises setis alustab servimist Kvitova ning teeb seda kohe topeltveaga.

Väljakut kastetakse ja seejärel võib kohtumine jätkuda.

7:6 - Kontaveit võidab esimese seti. Kiire lõppmängu võidab Kontaveit 7:4.

Esimese settpalli võtab Kvitova tagasi. Kontaveit juhib 6:4.

Kontaveit paneb assa ning eestlannal on kolm settpalli. 6:3 Kontaveidile.

Kontaveidilt hea serv - 5:3 eestlannale.

Kontaveit saab Kvitova servilt punkti - 4:3.

Kontaveidil võimalus, kuid seis kiires lõppmängus ikkagi viigis - 3:3.

Kontaveit võidab enda pallingult punkti - 3:2.

Kontaveit sunnib Kvitova eksima - 2:2.

Kvitoval võimas serv ja tšehhitar asub kiiret lõppmängu juhtima - 2:1.

Kvitova viigistab - 1:1.

Esimese punkti kiires lõppmängus võidab Kontaveit - 1:0.

6:6 - Kvitova võidab lõpuks ikkagi enda servigeimi ja esimese seti võitja selgub kiires lõppmängus.

Nüüd kutsub Kvitova enda treeneri väljakule. Ülekandest on näha, et Kvitova võtab mingit ravimit. Kas on tegemist valuvaigistiga? Seda me praegu aga teada ei saa.

6:5 - Kontaveit tuleb raskest seisut välja ja võidab enda servigeimi.

Nüüd teenib Kvitova taas murdepalli Kontaveidi servil. Kvitova on senisest kaheksast murdepallist võitnud ühe.

5:5 - Kontaveit kasutab kohe esimese murdepalli ära ning viigistab seisu.

Kontaveit saab selle kohtumise jooksul esimesed murdepallid - alustuseks kaks murdepalli.

Kvitovalt selle kohtumise teine topeltviga. Kontaveit juhib tšehhitari servil 30:15.

4:5 - natuke õnne oli, kuid tegelikult võitis Kontaveit enda servigeimi pigem kindlalt.

3:5 - Kontaveidi seni parim geim Kvitova servil, kuid murdmise võimalikkust tegelikult ei olnud.

Kvitova teeb ära oma esimese topeltvea ning tšehhitari servil on seis 15:15.

3:4 - Kvitoval on kaks murdepalli, kuid Kontaveit tuleb raskest seisust välja ja võidab enda servigeimi.

2:4 - Kvitova lööb ka enda esimese ässa ning tšehhitar hoiab kindlalt oma servigeimi.

Kontaveit saab Kvitova servil lõpuks esimese punkti. Kvitova juhib 30:15.

Kontaveit kutsub treeneri väljakule, et veidike nõu saada. Eestlanna ei ole seni Kvitova servidele üldse vastu saanud.

2:3 - Kontaveit võidab enda servigeimi ja vähendab kaotusseisu.

1:3 - Kvitova ei anna enda servil taas Kontaveidile ühtegi punkti.

1:2 - Kvitova kasutab lõpuks ära kuuenda murdepalli ning asub mängu juhtima.

Kontaveit võtab kaks punkti tagasi ning seis 40:40 viigis.

Kvitova teenib kaks murdepalli.

Kontaveit teeb kohe ära ka oma esimese topeltvea.

1:1 - Kvitova ei anna enda servil ühtegi punkti ära ning viigistab seisu.

Kontaveit on nüüdseks löönud juba ka esimese ässa ja juhib enda servil 40:15.

1:0 - Kontaveit võidab kindlal enda servigeimi.

Mäng on alanud! Servimist alustab Kontaveit.

Mängijad teevad väljakul sooja.

Ülekanne on alanud!

Seega on peagi väljakule oodata ka Kontaveiti ning Kvitovat.

Garcia võidab ka teise seti. Garcia võidunumbrid 6:2, 6:4.

Garcia ja Görgese mängus on teises setis seis 3:3.

Garcia võidab esimese seti 6:2.

Kontaveidi ja Kvitova matšile eelneva Caroline Garcia ja Julia Görgese matš on praegu käimas. Avasetis on 4:2 juhtimas Garcia.