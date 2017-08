TÄISPIKKUSES | Anett Kontaveit võitis Cincinnati Openil kindlalt esimese seti, kuid pidi alla vanduma maailma 14. reketile

ANETT KONTAVEIT - PETRA KVITOVA

Kvitova hoiab kahjuks oma servi ning on ühe geimi kaugusel matšivõidust.

AI-AI! Kvitova murrab Kontaveidi servi ning läheb 4:3 juhtima

Kvitova hoiab enda servi ning seis 3:3.

Kvitova täna juba 7 topeltviga teinud, Kontaveit "kõigest" 5.

Kvitova lööb palli auti ning teeb järgmisel punktil vea. Seis 30:30.

Kvitova lööb tänase seitsmenda ässa ja läheb geimi juhtima 15:0.

Kontaveit hoiab oma geimi ning läheb juhtima 3:2.

Aga Kvitova õnneks eksib ning seis on tasa.

Kontaveit teeb mängu viienda topeltvea ning murdepall Kvitovale 40:30.

Kvitova hoiab kindlalt oma pallingugeimi ning seis on tasa 2:2.

Kontaveit võidab teise geimi järjest ning on otsustavas setis 2:1 ees!

Kvitova oli juba ohtlikult lähedal Kontaveidi servi murdmisele, kuid õnneks on eestlanna teinud seisu tasa 40:40.

TUBLI! Kontaveit murrab Kvitova servi ning seis on otsustavas setis tasa.

Ning Kvitova murrab Kontaveidi servi ning läheb otsustavat seti juhtima 1:0.

Alanud on kolmas ja otsustav set. Tundub, et Anett on juba vaiksel väsimas ning ei ole enam seda jõudu, mis oli esimeses setis. Kvitova saab esimese geimi alguses kasutada juba kaks murdepalli. 15:40 eestlanna kahjuks.

Kvitova võidab teise seti!

Anett lööb palli taevasse ja auti ning Kvitova 6:2 ees.

Kvitova lööb võrku, kuid seis ikka Kontaveidi kahjuks 1:5.

Kvitova 5:0.

Kvitova saab ässa ning 4:0 ees.

Kvitova 3:0 ees.

Kontaveit lööb palli auti ning seis eestlanna kahjuks juba 2:0.

Kvitova läheb 1:0 juhtima

Kontaveit hoiab oma pallingugeimi ning algab kiire lõppmäng.

Kuid Kvitova ei eksi ning läheb 6:5 ette.

Kvitova läks geimi kindlalt 40:15 juhtima, kuid lööb palli auti ning seis hetkel 40:30.

Õnneks hoiab Kontaveit oma servi kindlalt ning viigistab seisu teises setis. 5:5.

Kuid kahjuks saab Kvitova geimivõidu ning on lähedal teise seti võidule.

Kvitova läks oma servigeimi kindlalt juhtima 30:0, kuid eestlanna on saanud kaks punkti järjest ning seis on tasa.

Kuid Kvitova murrab Kontaveidi servi ning viigistab seisu teises setis.

Kvitova saab kaks murdepalli, kuid Kontaveit saab esimesele juba vastu.

Kvitova vähendab vahet ning teises setis on seisuks 4:3 Kontaveidi kasuks, kes asub nüüd ka servima.

4:2! Kontaveit hoiab külma närvi ja on kahe geimi kaugusel matšivõidust.

Kuid õnneks lööb Kvitova palli auti ning seis on tasa 40:40.

Kontaveidil on probleeme enda servigeimiga ning Kvitova saab mängu esimese murdepalli.

Topeltviga Kvitovalt ning Kontaveit läks teist seti 3:2 juhtima.

Kontaveidile juba teine murdepall selles geimis.

Kontaveit saanud kolm punkti järjest ning seis on võrdne 40:40.

Kvitova lööb palli auti ning seis hetkel 40:30 tšehhitari kasuks.

Kvitova eksib ja Kontaveit hoiab oma servigeimi. 2:2. Nüüd oleks hea aeg vastase servi murda ning seti juhtima minna.

Anett oli geimi kindlalt juhtimas, kuid teeb lihtvea ning seis 30:15.

Kontaveit loovutas viimased kolm punkti lihtsalt Kvitovale. Teises setis 1:2 eestlanna hetkel taga.

Kvitova teeb topeltvea ning seis on 15:15.

Õnneks on Anett ennast kogunud ning hoiab kindlalt enda servigeimi. Seis 1:1.

Esimeses setis lõi Kontaveit kolm ässa Kvitova kahe vastu. Mõlemad tegid ka kaks topeltviga.

Kvitova alustab teist seti kindlalt ning ei loovuta Kontaveidile ühtegi punkti.

TUBLI! KONTAVEIT VÕIDAB ESIMESE SETI KINDLALT 6:1

Kontaveit sai kolm punkti järjest ning oli ühe punkti kaugusel setivõidust, kuid Kvitova kaval mäng teeb seisuks 40:15.

SUPER! Kontaveit murrab Kvitova servi ning esimeses setis on seisuks 5:1.

Kvitova lööb palli auti ning Kontaveidil jälle murdepall.

Kuid Kvitova saab ässa ning seis on tasa.

Kvitova läks oma servigeimi kindlalt juhtima, kuid Kontaveit sai kolm punkti järjest ning sai nüüd murdepalli.

Ning Kontaveit on esimeses setis 4:1 ees.

Kontaveit pole vastasele loovutanud oma servigeimis ühtegi punkti ja on juba 40:0 ees. Kvitova teeb palju lihtvigu.

Anett murrab Kvitova servi ning teeb esimeses setis seisuks 3:1.

Kuid Kvitova teeb enda esimese kohtumise ässa ning seis 40:30 Kontaveidi kasuks.

Kontaveit on alustanud geimi kindlalt ning seis on hetkel 40:15. Eestlanna saab kasutada kaks murdepalli.

Raske geim, kuid Anett hoiab oma servi ning seis 2:1.

Kontaveidilt teine topeltviga kolmandas geimis.

Kontaveidil oli kolm geimpalli, kuid laseb Kvitoval punkte tagasi võita ning seisuks on 40:40.

Kontaveit saab teiselt pallingult ässa. Hetkel seis 40:0.

Mängu algus on paljutõotav Anetti jaoks, kuid siiski Kvitova võidab teise geimi. 1:1.

Anett hoiab oma servi ning läheb esimest seti juhtima 1:0!

Kontaveit alustab servimisega ning on esimest geimi juhtimas 30:15.