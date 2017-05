TÄISPIKKUSES: Anett Kontaveidi superturniir Roomas lõppes kaotusega maailma neljandale reketile

Eesti parim naistennisist Anett Kontaveit (WTA 68.) kaotas kõrgetasemelise Rooma tenniseturniiri veerandfinaalis rumeenlannale Simona Halepile (WTA 4.) 2:6, 4:6. Matš kestis tund ja 22 minutit.

21-aastane Kontaveit alustas mängu ebakindlalt, loovutades kiirelt kahel korral oma pallingugeimi vastasele. 0:3 kaotusseisust eestlannal välja tulla ei õnnestunudki ning suurepärast mängu näidanud Halep tüüris kindla setivõiduni.

Kontaveit alustas ka teist setti mannetult ning jäi 1:4 kaotusseisu. Seti teises pooles kimbutas mängijaid tugev tuul, millega toime tulemine õnnestus Eesti esireketil märksa paremini. Kontaveit mängis äkitselt hoopis enesekindlamalt ning oli seisul 4:5 kahe punkti kaugusel Halepi pallingu murdmisest, kuid rumeenlanna suutis kolmanda matšpalli siiski realiseerida.

Kontaveit oli rumeenlannaga varem mänginud korra, märtsi lõpus Miami turniiril 32 parema seas, kus sai 3:6, 0:6 kaotuse. Rumeenlannat, kes võitis hiljuti Madridi turniiri, peetakse kihlveokontorites Prantsusmaa lahtiste meistrivõistluste suurimaks võidupretendendiks.

Rooma turniiri poolfinaalis kohtub Halep hollandlanna Kiki Bertensi (WTA 20.) või Austraaliat esindava Darja Gavrilovaga (WTA 33.).

Kontaveit võib Rooma turniiri lugeda tänasest kaotusest hoolimata oma karjääri silmapaistvaimaks, sest ta alistas teel kaheksa parema sekka nii Andrea Petkovici, maailma esinumbri Angelique Kerberi kui Mirjana Lucic-Baroni.

Mäng täispikkuses: