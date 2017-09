Suurt võiduseeriat nautiv Zopp: ma ei tea, mis juhtus - juulikuus hakkasin lihtsalt võitma!

29 võitu 31 mängust. Suurem osa tennisiste võivad sellisest seeriast vaid unistada, kuid Jürgen Zoppi jaoks on see hetkel viie aasta töö tulemusena reaalsus.

2012. aastal maailma edetabelis 71. kohale jõudnud Zopp on viimase paari kuuga jõudnud taas sellisesse vormi, kus esisajast rääkimine ei ole enam pelgalt unistamine.

Seljahädade ja kõhulihasevigastuse järel on 29-aastane eestlane leidnud taas taseme, mis on lähedal tema parimatele päevadele. Mitme ATP Futuresi turniiri võitmise järel naasis ta edukalt ka ATP Challengeri karussellile, võites Hollandis Alphenis oma esimese selle kategooria tiitli kolme aasta jooksul. Poolas Sczecinis sai mees kirja finaalikoha.

"Ma ei oodanud Alphenis isegi poolfinaali pääsemist," sõnas Zopp ATP kodulehele. "Võtsin asja mäng-mängult. Mitu korda oli seis väga napp ning oleks võinud minna teisiti. Kui keegi oleks mulle nädala alguses öelnud, et võidan turniiri, poleks ma seda uskunud, kuid kui jätkad üritamist ja sunnid ennast, võib õnneks minna. Ma arvan, et see juhtuski. Mul on olnud taset, et nende mängijatega mängida, kuid sageli pole asjad paika loksunud. Toona läks kõik aga hästi."

Suur võiduseeria on Zoppi ATP edetabelis kergitanud peaaegu 300 kohta kõrgemale - praegu leiab mees end 194. kohalt.

"Viis aastat tagasi jõudsin esisajasse, aga seljavigastus hakkas mind segama. Olin seitse kuud täiesti väljas, siis mängisin viis kuud vahelduva eduga, siis oli taas kuus kuud täiesti väljas. Poolteist aastat olid väga rasked. Viimased kolm aastat olen olnud korras, kuid sel aastal on mind seganud väike kõhulihaseprobleem."

Zopp ei suuda oma võiduseeria juures ühelegi kindlale põhjusele viidata. "Juulis hakkasin lihtsalt võitma. Ausalt öeldes ei suuda ma millegi peale näpuga näidatagi. Võib-olla oli kõige aluseks see, et suutsin kohe esimese turniiri võita."

Alates juulikuust teeb Zopp koostööd Soome Davis Cupi koondise kapteni, treener Kim Tiilikaineniga. Tegemist on 42-aastase endise profimängijaga, kes osales 1996. aastal French Openil ning aastatel 1995-2003 kokku üheksal Davis Cupi kohtumisel. Eesmärk on esialgu üksainus: pääseda tagasi maailma esisaja sekka.

"Kim on mind väga hästi vaimselt toetanud ning teadmine, et ma ei ole enam üksi, on mind väga aidanud," räägib Zopp.

"See aasta algas vigastuse tõttu nigelalt, kuid asjad on paremaks läinud. Tennis ei ole ainult see, kui hästi sa eestkätt lööd või kui hästi liigud, vahel on sellest raske aru saada. Ma usun, et kui treeneri käest küsida, siis ta ütleks, et mängin praegu maailma esisaja tasemel - alistan selle kandi mängijaid ning viimased paar nädalat olen kindlasti sel tasemel olnud. Nüüd tuleb seda nivood aga hoida - järgmised kuus, järgmised 12 kuud. See on võti."

Järgmiste võistlustena on Zopp kavasse võtnud ATP Challengeri turniirid Itaalias Ortiseis ja Saksamaal Ismaningis.

"Esisada on alati eesmärk, kuid proovin sellest mitte liiga palju mõelda. Liiga palju numbritele keskendumine võib sind mõjutada. Tennises võib emotsioon halvasti kätte maksta, kui midagi liiga palju tahtma hakata. Üritan lihtsalt oma tööd teha ja oma tasemel mängida. Eks näis, mis saab."