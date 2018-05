Suurepärane! Kontaveit alistas Rooma turniiri teises ringis kogenud venelanna

Kontaveit (22) kaotas endast kümme aastat vanema Kuznetsova vastu mõlemas setis oma esimese servigeimi, kuid suutis kuuendas geimis tagasi murda ja seti lõpud enda kasuks kallutada.

Eesti esireket lõi tund ja 50 minutit kestnud matšis kolm ässa, tegi kolm topeltviga (Kuznetsova vastavalt 5 ja 3) ning realiseeris 12-st murdepallist neli. Venelannal oli vaid viis murdevõimalust, millest ta suutis ära kasutada kaks. Mängu üldpunktide seis oli väga tasavägine - eestlanna jäi napilt peale 83:79.

Eestlanna järgmine vastane tuleb paarist Venus Williams (WTA 9.) - Jelena Vesnina (WTA 44.). Williamsit võitis Kontaveit alles paar nädalat tagasi Madridi turniiri avaringis.

Kaia Kanepi (WTA 59.) teise ringi vastaseks oli Roomas maailma 10. reket Sloane Stephens ning ameeriklanna võitis pingelise mängu 6:0, 5:7, 6:4.

Anett Kontaveit - Svetlana Kuznetsova

KÕIK! 7:5 Kontaveitile. Eestlanna on kolmandas ringis!

Matšpall Kontaveitile!

Venelanna on edu maha mänginud - 40:40.

40:15 Kuznetsovale.

30:15 venelannale tema servil.

6:5. Kontaveit hoiab oma pallingut.

Kontaveiti servil on jõutud viigini 30:30.

5:5. Kuznetsova hoiab pallingut ja jääb mängu.

Kahjuks lõi Anett pikaks ja esimest matšpalli veel ei tulnud.

Viik 30:30.

Kuznetsova pääseb 30:0 ette...

5:4. Kontaveit hoiab pallingut.

4:4. Kuznetsova hoiab oma pallingut üsna kindlalt.

4:3. Kontaveit on kindlus ise ja võidab pallingugeimi punktigi loovutamata.

3:3. Kontaveit murrab ja viigistab seisu. Eestlanna teisel murdepallil tegi venelanna mängu viienda topeltvea.

Kuznetsova on taas raskustes - oma pallingul 0:30.

2:3. Kontaveit hoiab oma pallingut kindlalt.

1:3. Kuznetsova on teist servigeimi järjest hädas, kuid suudab seda hoida.

Kontaveit sai veel ka kolmanda murdepalli, kuid ka see ei too edu.

15:40. Kuznetsova on oma servil hädas, Kontaveitil kaks murdepalli!

Esimese murdevõimaluse Kontaveit luhtas. Teise paraku samuti.

1:2. Kontaveit loovutab vaid ühe punkti ja hoiab oma servigeimi kindlalt.

0:2. Kuznetsova saab raske servigeimi lõpuks kätte.

Kuznetsova päästab.

Kontaveit võitleb välja murdepalli!

0:1. Kahjuks Kuznetsova murrab kohe Kontaveiti teise seti esimese servigeimi.

Kuznetsova saab teise seti alustuseks kaks murdepalli!

Avaseti statistika:

Kuznetsova teeb esimesel settpallil topeltvea! Avasett eestlannale 7:5!

15:40. Kontaveitil kaks settpalli!

6:5. Kontaveit saab raske geimi kätte. Vähemalt kiire lõppmäng on tagatud.

Kontaveiti servil on jõutud seisuni 40:40. Ülioluline geim.

5:5. Kuznetsova hoiab oma servigeimi.

5:4. Kontaveit hoiab oma pallingut.

Kontaveiti servil on jõutud seisuni 40:40.

4:4. Kahjuks ei anna ka kolmas murdepall tulemust njing Kuznetsova hoiab oma pallingut.

Veel üks murdepall ning kuigi Kontaveit ründas võimsalt, lendab tema viimane löök kahjuks auti!

Anett lööb pikaks ja viik.

Kontaveit võitleb välja murdepalli!

4:3. Eestlanna suudab raskustega oma servigeimi võita.

Veel üks murdepall Kuznetsovale. Kontaveit päästab ka selle!

Kontaveit tuleb raskest seisust välja ja viigistab 40:40-le.

15:40. Kuznetsova teenib kaks murdepalli.

3:3 Kontaveit murrab ja viigistab!

Kuznetsova teeb topeltvea ja Kontaveit saab murdepalli - 30:40.

2:3 - Kontaveit võidab enda servigeimi üsnagi kiirelt.

Mõlemad naised on saanud kirja ühe ässa. Kontaveit juhib enda servil 40:15.

Kuznetsova esimene serv on seni väga hästi toimunud.

1:3 - Kuznetsova hoiab enda servigeimi nulliga.

1:2 - Kontaveidilt ka paar head lööki ning eestlanna võidab enda servigeimi.

Kuznetsova on alustanud kindlalt ja teravalt. Kontaveit aga eksides. Eestlanna servil on seis 30:30.

0:2 - Kontaveit eksib taas ning Kuznetsova võidab enda servigeimi.

Kuznetsova saab enda servil kiirelt 40:0 ette.

0:1 - Kontaveit teeb avageimis neli lihtviga ning kaotab kohe enda servigeimi.

Kuznetsoval kohe kaks murdepalli.

Mäng käib!

Kontaveit alustab servimist!

