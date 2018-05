Suur tunnustus! Mainekas tennisekanal valis Kontaveidi kümne tulevikutegija hulka

Tennisekanal Tennis Channel, kelle internetiuudiste väljundiks on portaal Tennis.com, valis Anett Kontaveiti kümne tulevikumängija hulka, kellel tasuks hoolikalt silm peal hoida.

Eestlanna kirjelduses on välja toodud, et erinevalt paljudest teistest nimekirjas olevatest mängijatest on ta WTA karussellis juba arvestatavaid tulemusi saavutanud ja nimekaid vastaseid alistanud. Esile tuuakse hiljutine võit Mardidi Openil Venus Williamsi üle ning seegi, et ta suutis mängu Petra Kvitovaga viia kolme setini.

Märkimisväärseks peetakse tema ainsat WTA turniirivõitu mullu suvel Hollandis, kus ta alistas Kristyna Pliškova, Kirsten Flipkensi, Lesia Tserenko ning samuti 10 tulevikutegija hulka valitud Natalia Vihljantseva.

Kontaveidil polevat ekspertide hinnangul ühtegi nõrkust ning ta paistab silma hea pingetaluvusega. Suurimaks tugevuseks olevat eestlannal kõva löök ning julgus riskida.

Tennis Channeli 10 tulevikutegija nimekirjast on praegu avaldatud vaid neli. Lisaks Kontaveidile on välja hõigatud veel 21-aastase venelanna Vihjljantseva (WTA 86.), 18-aastase tšehhitari Marketa Vondrousova (WTA 68.) ja 21-aastase brasiillanna Beatriz Haddad Maia (WTA 69.) nimed.

Vaata Eesti esireketit tutvustavat videot, kus sõna võtavad nii treener Glenn Schaap kui ka Kontaveit ise!