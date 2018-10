Suur tunnustus: Kaia Kanepi pääses mainekasse nimekirja

Kanepi üllatusvõit US Openi avaringis tulemusega 6:2, 6:4 asetati edetabelis kolmandale kohale. Sellest kõrgemal on vaid Naomi Osaka US Openi finaali võit Serena Williamsi üle ja maailma 55. reketi John Millmani samuti US Openil saadud üllatusvõit Roger Federeri üle.

Kanepi võidu kohta kirjutab Tennis World: "Halepil, kes võitis tänavu French Openi, ei olnud maailma 44. numbri Kaia Kanepi vastu õnne vaatamata sellele, et eestlannat olid seganud haigused ja vigastused - ta oli Epstein-Barri viiruse ja kannavigastuste tõttu tennisest eemal kaks aastat. "Ma ei teadnud, kas ma üldse tagasi tulen," on Kanepi öelnud."

Tennis World lisab, et Kanepi oli uuenduskuuri läbinud Louis Armstrongi väljakul Halepist selgelt parem - ta oli agressiivsem ja suutis pallivahetusi paremini kontrollida. "Mäletasin, kuidas ma tema vastu viimati mängisin, ning püüdsin sel korral sarnaselt mängida," sõnas Kanepi pressikonverentsil.

Kanepi toonasest võidust saab lähemalt lugeda SIIT.