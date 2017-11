SUUR GALERII | Kanepi võimas tagasitulekuhooaeg lõppes võiduga suurhallis Kontaveidi üle

Kanepi läks Rocca al Marest koju 50 000-eurose võidutšekiga, Kontaveit sai teise koha preemiaks 30 000 eurot.

Kanepile tõi edu tema leivanumber ehk tugevad ja täpsed löögid tagajoonelt. Samuti oli tea pea ilmeksimatu võrgu ette löödud kõrgetelt pallidelt ründamises. Naised pakkusid mitmeid tasavägiseid geime, millest osades suutis Kontaveit mängus püsida tänu imelistele päästmistele lootusetuna näivates olukordades.

Endale omaselt säilitas Kanepi vähemalt pealtnäha kogu matši vältel külma närvi, samas kui Kontaveit laiutas emotsioone välja elades korduvalt käsi ja tagus reketit vastu maad. Viimases otsustavas setis said Kanepile määravaks ilmselt kogemused, Kontaveit tunnistas intervjuus, et oli rohkem kui kuuajase võistluspausi tõttu lõpus füüsiliselt omadega üsna läbi. Kanepi arvas, et määravaks sai harjumatu väljakukattega paremini kohanemine.

Kanepi kommentaar:

Kontaveidi kommentaar:

Mängu käik: Kontaveit - Kanepi

1. sett: 1-0, 2-0 (Kontaveit murdis), 3-0, 3-1, 3-2 (Kanepi murdis), 3-3 , 3-4 (Kanepi murdis), 3-5, 4-5, 5-5 (Kontaveit murdis), 5-6 (Kanepi murdis), 5-7.

2. sett: 1-0, 1-1, 2-1, 2-2, 3-2, 3-3, 4-3, 4-4, 4-5 (Kanepi murdis), 5-5 (Kontaveit murdis), 6-5, 7:5 (Kontaveit murdis).

3. sett: 0-1 (Kanepi murdis), 0-2, 1-2, 1-3, 1-4 (Kanepi murdis), 1-5, 2-5, 3-5 (Kontaveit murdis), 3-6 (Kanepi murdis).

Kanepi vs Kontaveit

50 000 eurot läheb Kanepile.

Anett võtab pettunult vastu 30 000-eurose teise koha tšeki.

Malli: Kontaveidi näolt on näha pettumust Hoidsin pöialt talle

Publikut oli suurhallis 5500 inimest.

Läbi. Kontaveit tegi topeltvea.

30:40 Esimene matšpall...

Kontaveidi pallingul seis 30:30.

...: Kui see matš ka Kontaveidile kaotusena tuleb, nimetan ma ikkagi Anett konatveiti Eesti parimaks naistennisistiks.

3-5 Kanepi teeb topeltvea ja kingib Kontaveidile servimurde. Hakka juba arvama, et see kõik on kokku lepitud. Paraku või õnneks naiste näod seda küll ei reeda. Mõlemad on täiega mänginud.

Kanepi oma servil 30:40 taga.

xxx: Kaia on ka juba vasinud,teeb nyyd löpu peale....aitab kyll trennist!

velts: Loodetavasti ei lase Kaia seisu 5:5, vaid lõpetab siiski veits varem.

2-5 Kontaveit hoiab oma servi. Kanepil aga võimalus oma servil matš ära lõpetada. Matšpalli veel ei nähtud.

1-5 Geim Kanepile. Kontaveit servib nüüd selle peale, et matšis ellu jääda.

"Sa oled parim, Kaia!" hüütakse ajakirjanike selja tagant.

Kanepi oma servigeimis 40:30 ees.

Jaan: Kaia kogemus ja kestvus töötab hästi,Anett on väsinud ja närvis,loodetavasti ei jaluta väljakult minema.

1-4 Kanepi murrab Kontaveidi pallingu ja mängib end juba väga soodsasse seisu. Raske näha, et Anett siit tagasi tuleks.

Mart: Tsirkus täie raha eest.

"Mine pekki oma audiga!" kõlab Kanepi selja tagant otsatribüünilt.

Taas 40:40.

Kontaveit on Kanepi audis nii kindel, et jätab mängimise suisa pooleli. Punkt läks siiski Kanepile, kohtunik auti ei hüüa. Järgmise punktiga võtab Kontaveit aga eduseisu.

Kontaveidi pallingul seis 40:40.

Matš on kestnud täpselt kaks tundi.

1-3 Kanepi võidab oma servigeimi kindlalt.

40:15 Kontaveit lööb tagakäelt auti ja karjub ise järgi "Oi-oi-oi!"

30:15 Kanepi on võitnud kaks punkti järjest ja geimi dikteerima hakanud.

0:15 Esimene punkt Kanepi servigeimis Kontaveidile.

1-2 Kontaveit võidab põneva geimi ja tahab mängu tagasi tulla!

Kohtunikud on vist tõesti väsinud. Pool saali nägi, et Kontaveidi jalge ees läks pall auti, aga mäng jätkus. See pallivahetus lõppes siiski Aneti punktiga. Eduseis hetkel Kanepil.

Edu Anetile. Ilus päästmine taaskord! Publik segab juba erinevate hüüete ja vaimukustega punktidele vahele, aga see on tasavägiste matšide (eriti kolmesetiste) puhul tavaline.

Kanepi lööb auti ja geim jälle 40:40.

Kontaveit on juba väga pahane kohtunike peale. "Mida te teete?!" küsib ta käsi laiutades pahaselt. Kanepil on kaks murdepalli - 15:40.

Kontaveit lõi tõrjelt eeskäelöögi auti ja Kanepi juhib otsustavas setis 2-0!

Mängu pikim geim kahtlemata...

Kontaveidil juba kolmandat-neljandat korda eduseis. Piiripealseid palle on palju punktiks löödud. Üks neist ka Kontaveidi enda poolele, kes üritas kohtunikuga vaielda.

Kanepi haarab geimis 40:30 eduseisu ja paneb Kontaveidi paaniliselt kiljuma. Anett lõi eeskäelt nimelt võrku ja pole endaga sugugi rahul.

xxx: Kaia lasebki mängul minna ka kolmandas setis seisuni 5:5 ja siis löpetab mängu oma kasuks....

0-1 Kanepi alustas kolmandat setti servimurdega.

Tanel Padar naudib ka mängu.

Teises setis sai määravaks Kontaveidi tahe. Kanepi oli samal tasemel nagu esimeses setis, aga Anett päästis paar-kolm imelist punkti ja hoidis end vee peal. Kolmas sett on täiesti ettearvamatu. Mängima hakkab ka vastupidavus.

7-5 Kontaveit võidab ilusa geimi ja viigistab setid 1-1. Rahvas saab sõud täie raha eest!

30:40 Kontaveit saab taas ilusad pallid läbi ime kätte ja võtab endale murdevõimaluse. "Anett, sa oled tennise sonett!" karjutakse tribüünilt.

30:30 Kontaveit lööb auti.

Kanepi servil seis 15:30 Kontaveidile.

mark: Tunndub, et Kaiale on antud teatud suunised- mängusõpru peab ju hoidma.

Jaan: tundub jah,et Kaia kontrollib mängu ja pakub publikule kogu makstud raha eest pikka mängu

6-5 Kontaveit lõpetab oma servigeimi ässaga, kuigi Kanepi näitab pukikohtunikule, et oli ikkagi väljas. Too otsust ei muuda.

5-5 Hiilgav! Lihtsalt hiilgav punkt! Kontaveit teeb kaks imelist päästmist ja rahvas saalis huilgab pööraselt. Kaks servimurret nüüd järjest ja seis on jälle võrdne.

40:15 Kontaveit lööb eeskäelöögi napilt auti. Olnuks päris ilus punkt, kui sisse oleks kukkunud.

0:40 Kontaveidil omakorda kolm murdepalli.

Kontaveit on Kanepi servil 0:30 ees.

Neljanda murdepalli realiseerib Kanepi siiski ära ja juhib teises setis 5:4! Matši lõpp võib olla väga lähedal.

Eduseis omakorda Kontaveidile. Kolm murdepalli läks kaotsi.

40:40 Kontaveit servis Kaia kastist välja, viimane tõrjus auti.

xxx: Kaia teeb lihtsalt trenni,harjutab niipidi ja naapidi....laseb meelega kohtumise kolmandasse setti....

Eduseis Kanepile. Kontaveit lööb eeskäelt auti.

40:40 Kanepi tagakäelöök läheb pikaks. Mäng tasa.

30:40 Üks murdepall järel.

15:40 Kanepil seekord kaks murdepalli. Aneti viimane löök läks pikaks.

15:30 Kontaveit annab initsiatiivi oma servigeimis topeltveaga käest.

Jaan: kolmas sett oleks vajalik eriti neile,kes piletiga Saku suurhallis mängu vaatavad

4:4 Kanepi läheb kõrgeid palle väga võimsalt ründama. Kui Anett neid jätkuvalt talle ette lööb, pole tal lootustki. Servimurret teises setis endiselt pole.

4-3 Kontaveit hoiab servi. Viimaseks punktiks kena ja kindel "serve-volley" ehk esimese serviga vastane väljakult välja ja teisega kindel äralöök.

40:40 Kaia tagakäelöök läheb pikaks. Mäng tasa.

30:40 Murdepall Kanepil. Kas nüüd...?

velts: Mul poleks tegelikult ka midagi kolmanda seti vastu..

3-3 Kanepi laseb oma pallingugeimil tasavägiseks minna, aga käest ei anna. Jälgime edasi, kumb esimesena murdub.

3-2 Geim kiskus tasavägiseks, aga Kontaveit seda siiski käest ei andnud. Teises setis veel servimurdeid pole olnud.

Andres Puttingul tuleb mõni pilti ikka välja ka!

2-2 Ühe punkti sai Anett siiski kätte, aga võttis ennastki naerma, kui võimsalt Kanepi servib.

Kanepilt selles geimis kolm ässa järjest....40:0.

2-1 Mõlemad naised on nüüd servi jooksma saanud. Kontaveit hoidis oma.

1-1 Kanepil pole oma servi hoidmisega samuti raskusi.

1-0 Kontaveit alustab teist setti oma servi hoidmisega.

Esimese seti põhjal võib küll öelda, et naised näitavad oma parimat tennist ja on hingega asja juures. Kanepi oli alguses veidi närvis, aga kui mängu sisse elas, siis pakatas enesekindlusest ja ajas hoopis Kontaveidi endast välja. Põnev matš igaljuhul!

ESIMENE SETT LÄBI! Kanepi lõpetab seti ässaga. 7:5 maailma 100. reketile.

Kanepil on seisul 40:0 kolm settpalli.

Avasett on kestnud 42 minutit.

velts: Paistab, et kohtunikud on rohkem Anetti poolt....

5-6 Kanepi murrab ja läheb setti taas juhtima.

Unelmate stsenaarium! Kontaveit murrab Kanepi pallingu ja viigistab avaseti 5-5!

Kontaveit laiutab Kaia õnnestumiste peale juba väga emotsionaalselt käsi. Ilmselgelt tahab ta mängu väga võita.

4-5 Kontaveit hoiab oma servi ja püsib siin setis veel elus. Väike puhkus. Publikul on nüüd jutuainet küllaga.

3-5 Kanepi hoiab oma servi ja paneb Aneti juba reketit taguma! Viis geimivõitu järjest Kaialt!

Kanepi raamatu autor Kalle Muuli esireast matši jälgimas.

3-4 Kanepi on järsku võimsalt mängima hakanud! Nüüd murdis Aneti pallingu ja haaras selles setis ise initsiatiivi.

3-3 Kolm järjestikust serviässa toovad Kanepi mängu tagasi!

3-2 Kanepi jätkab servimurdega! Järgmises geimis hea võimalus oma servi pealt viigistada.

3-1 Kanepi hoiab servi võidab oma esimese geimi selles mängus.

3-0 Kontaveit hoiab läbi raskuste oma servi ja haarab juba väga soodsa eduseisu.

Kanepi läks Aneti servil 40:0 ette, kuid nüüd juba tablool 40:40. Pinget rohkem kui rubla eest!

2-0 Kontaveit murrab Kanepi pallingu. Kaia ei saanud kuidagi servi kasti.

1-0 Kontaveit hoiab servi, kuid läbi häda. Mõnusalt põnev punkt mängu alustuseks!

Kaia on avageimi 40:40 viigistanud. "Hästi, Kaia!" kostab nii mõnestki tribüüninurgast.

Tribüünilt kostab "Võta ennast kokku!" Kontaveit valmistus parasjagu serviks palli õhku viskama. Pukikohtunik noomib.

30:15 Anett esimeses geimis ees.

Mängu esimene punkt Anetile.

Kontaveit siiski alustab servimist.

Tribüünilt kostab juba soojenduse ajal "Oi, hea stopp!" Kontaveidi võtab selline repliik muidugi muigele, aga teadustaja paneb südamele, et mängu ajal paluks niiviisi mitte hõigata.

Loosimisprotseduur. Kanepi alustab tabloo järgi servimist.

Hümn kuulatud. Kontaveit laulis patriootiliselt kaasa, Kanepi mitte.

WTA edetabeli 34. number Anett Kontaveit väljakule astumas.

Lõpuks tuli! Maailma 100. reket on suurhalli põrandal kohal.

Kaiat kutsutakse väljakule, aga keda pole, on Kaia... Aplaus on ilmselt liiga väike.

Pukikohtunikuks on täna Arbo-Karl Bramanis.

Meie info kohaselt pidanuks Kaia ja Anett kell 19.50 soojendust alustama. Tundub, et programm venib pisut.

Siinkohal tasub meenutada Ivo Linna kontserti Sopotis Eesti võrkpallifännidele pärast EM-i kaotust Soomele: http://sport.delfi.ee/news/vorkpall/em17/delfi-video-poolast-vorkpalluritele-humni-laulnud-ivo-linna-mina-ei-utleks-et-eesti-kaotas?id=79296348

Liis ja Ivo laulavad, tagaruumis valmistuvad juba Kanepi ja Kontaveit. Palju pole enam jäänud...

Autasustamine. Selle taustal toimetatakse väljakule süntesaatorit, trumme, mikrofone...

Soojendusmatši võit läks Sinisele võistkonnale - Saar, Nool, Pringi.

Kaia Kanepi Instagrami video riietusruumist: https://www.instagram.com/p/Bbw9C8nngXo/

Allar Levandi võrgumängus, kaamerad sähvivad...

Allar Levandi pole oma paarismängupartneriga rahul. Võtab käsi laiutama.

Eelinfo: Enne Kanepi - Kontaveidi matši laulab Getter Jaani suurhalli publikule hümni.

Värske Alexela Mastersi võitja, 15-aastane Katriin Saar, kes sõidab sel nädalal koos treener Märten Tamlaga USA-sse mainekale Orange Bowli noorteturniirile.

Ago Markvardt on ühes tiimis Allar Levandiga. Teises võistkonnas on Erki Nool ja Bert Pringi. Kummaski tiimis on ka üks noor naismängija.

Teadustajad saatest "Suvesangarid" õpetavad parasjagu, kuidas publik tennisematšil peaks käituma. Pallivahetuse ajal saalis ringi ei liigu, võrkulöögi ajal ei plaksuta, servimise ajal ollakse kuss jne...

Soojendusmatš on kohe algamas. Must võistkond hirmutas vastasi Uus-Meremaa ragbimängijate stiilis.

Kaia Kanepi jälgib mõtlikult show'd.

Anett Kontaveit ja Marko Kaljuveer

Hele-Riin Uibi trummishow

Showprogramm on avatud!

Kaia fanclub on kohal! Kokku on suurhalli ostetud 4500 piletit.

Reporterid Leheste ja Luuk tööhoos.

Anett Kontaveidi ema Ülle Milk VIP-loožis.

Tervitused Suurhallist! Väljak näeb päris kobe välja, nagu ATP / WTA aastalõputurniiril juba. Uksed tehti äsja lahti, rahvast vaikselt voorib. Ilm on jube, mistõttu keegi pikalt külmetada ei viitsi. https://twitter.com/GunnarLeheste/status/933003444901818368

