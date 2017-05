Supervormis Kontaveit vaatab aina kõrgemale

„Tunnen end äärmiselt enesekindlalt,” lausus Anett Kontaveit pärast maailma esireketi alistamist rahulikult.

Kui keegi seni veel kahtles, siis nüüd on kindel: 2017. aastal on lootustandvast tennisistist Anett Kontaveitist saanud tegija. Uuel tasemel mängija, kes on võimeline lööma igaüht.

21-aastane Eesti esireket on kevade algusest saavutanud suurepärase hoo. Esmalt pääses ta Bielis finaali, siis alistas Stuttgardis maailma kuuenda numbri Garbiñe Muguruza. Ja eile ilmus tordile kirss: Kontaveit pühkis maailma esinumbri Angelique Kerberi Rooma peaväljaku liivalt minema 55 minutiga ja ehmatava skooriga 6 : 4, 6 : 0.