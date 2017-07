SUPER! Kanepi ja Zopp jätsid koduse turniiri võidukarikad koju

MERKO ESTONIAN OPEN FINAALID

JA KAIA VÕIDAB TURNIIRI! FINAALI LÕPPEB 6:1, 6:0

Mängu lõppu saab Kanepi ka esimese ässa.

Tundub, et ka venelanna on alla andnud ning seisuks on 5:0.

Kaia hoiab oma servi ja läheb juba 4:0 ette... Tundub, et see matš on küll sisuliselt tehtud.

Oi kui ilus! Kanepi surub Golubovskaja lihtsalt agressiivsusega ära. 3:0 teises setis eestlanna ees.

Kaia hoiab ka ilusti oma servi ning teises setis seis 2:0.

Ja Kaia alustab ka teist seti geimivõiduga ja murrab vastase servi. 1:0

JA KAIA VÕIDAB ESIMESE SETI 6:1!

40:15 ja setpall Kaiale.

Kuigi skoor võib näida nagu Kanepi sõidaks vastasest lihtsalt üle, siis tegelikult annab venelanna kõva lahingu. Kuid eestlanna teeb skooriks juba 5:1 ja setivõit on ühe geimi kaugusel.

Geim venis päris pikale, kuid Kaia võttis oma ja esimeses setis seisuks 4:1.

Venelanna sai murdepalli, kuid Kaia päästis selle. 40:40.

ILUS! Kanepi murrab vastase servi ning seisuks on 3:1. Golubovskaja on väga visa ja kiire ning näitab ilusaid serve, kuid tundub, et mõnes olukorras on eestlannal lihtsalt rohkem kogemust.

Kaia hoiab oma servi väga kindlalt ning läheb esimest seti 2:1 juhtima.

Tundub, et ka publikut on kogunenud rohkem naiste finaaliks.

Praegu tõotab naiste mäng palju tasavägisem tulema kui meeste finaal. 1:1.

Ja kindlalt 40:0 puntkidega võidab eestlanna esimese geimi.

Kaia alustas servimist ja võitis ka esimesed puntkid. 30:0.

Nii oleme ka meie tagasi, et näha, kas Kaia Kanepi jätab täna koju ka teise võidukarika. Mängijad on platsil ja teevad juba sooja.

Otseblogi jätkab kell 14 kui areenile astub Kaia Kanepi!

JA JÜRGEN ZOPP VÕIDAB FINAALIS VON MASSOWIT 6:1, 6:3!

Aga von Massow ei anna seda seti nii lihtsalt veel käest ja teeb seisuks 5:3.

Kuid Zopp hoiab oma servi ning teeb seisuks 5:2. Eestlane on ühe geimivõidu kaugusel setivõidust.

Sakslane saab ka teise geimivõidu ning rahvas juba elavneb. Tundub, et kardetakse, et kodupubliku lemmik Zopp annab edumaa käest.

Ja sakslane lööb palli võrku ning järjekordne geimivõit eestlasele. 4:1.

Kuid mäng läheb edasi samas taktis ja Zopp on enda servigeimis juba kiirelt 30:0 ees.

Sakslane saab ka teises setis lõpuks ühe geimivõidu enda nimele ning seisuks on 3:1.

No kõik tuleb liiga lihtsalt Jürgen Zopi jaoks täna. Teises setis juba skooriks 3:0 ning hea on kui mängitakse üldse tundigi täis.

Lõpuks näidatakse ka korraliku tennist, kuid eestlane suudab vastase servi murda ning juhib teises setis 2:0.

Zopp alustab kindlalt ka teist seti ning võidab esimese geimi lihtsalt.

JA EESTLANE VÕIDAB ESIMESE SETI KINDLALT 6:1!

Zopp on nüüd ühe geimi kaugusel seti võidust. 5:1. Tundub, et sakslasel on mingi probleem ja ta ei saa kuidagi mängu sisse või on ikkagi tasemevahe nii suur.

Sakslane saab ka vähemalt silma pähe ja teeb skooriks 4:1. Peale seda võttis ta kohe ka väikse pausi ja sai natuke meditsiinilist abi.

Ja eestlane hoiab oma servi ning juhib juba kindlalt 4:0.

Võis arvata, et von Massow annab tulisema lahingu kui eilne vastane Patrik Brydolfist (ATP 1587.), kes oli eestlasest üle tuhande punkti tagapool. Siis sai Zopp 6:1, 6:2 võidu, kuid tundub, et tänane kohtumine on väga sarnane eilsele triumfile.

Tasemevahe on silmaga näha, kuigi ATP tabelis on meeste vahel ainult 209 kohta. Ning nüüd on eestlane juba 3:0 esimeses setis ees.

Zopp ei anna vastasele oma servingul ühtegi punkti ning on kindla mänguga 2:0 ees.

Eestlane murrab vastase servi ja läheb esimest seti juhtima 1:0.

Ka publikut on kogunenud juba pea 300 inimest. Hetkel esimeses geimis servib sakslane ja seis on 40:30 Zopi kasuks.

Tere armsad tennisesõbrad! Päeva esimene kohtumine on meeste üksikmängu finaal, kus kohtuvad kodupubliku rõõmuks Jürgen Zopp ja tema vastaseks on George von Massow. Hetkel on mängijad juba väljakul ja teevad soojendust.