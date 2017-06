SUPER! Anett Kontaveit võitis Hollandis karjääri esimese WTA-turniiri

Anett Kontaveit - Natalja Vihljantseva

Merike Veidental: Vågev värk! Palju,palju õnne Anetile!:-)

Anett Kontaveit mängujärgses intervjuus: "Olen nii elevil. Mängisin hea finaali, õnnitlen Nataljat eduka nädala eest. Loodetavasti tuleb meil veel selliseid häid lahinguid. Olen väga õnnelik, kõik on imeline! Nädal oli väga edukas. Tänan treenerit, aitäh Glenn (Glenn Schaap -toim) ja kõiki eestlasi, kes mulle täna kaasa elasid! Atmosfäär oli suurepärane, siin oli väga hea mängida." Eestlane teenib publikult suure aplausi, kui ütles, et tema treener on hollandlane.

Viimati võitis eestlane WTA turniiri neli hooaega tagasi, kui selle saavutas Kaia Kanepi Brüsselis.

KÕIK! Kontaveit võidab elu esimese WTA turniiri, alistades finaalis Natalja Vihljantseva 6:2, 6:3!

Matšpall seisul 40:15!

Venelanna püsib veel mängus - 30:15.

Kontaveit pääseb juhtima 30:0!

5:3. Kontaveit murrab ja hakkab servima turniiri võidule!

Vihljantseva on taas hädas - Kontaveit saab murdepalli seisul 40:30!

Vihljantseva juhib 30:15.

njah: See venelanna on küll väga ebaküps mängija. Osad tema väga ilusad punktid jäävad tohutu ebakindluse ja ebastabiilsuse varju.

4:3. Kontaveit võitis kümnenda pallivahetuse järjest ja pööras 2:3 kaotuse eduseisuks.

Kiirelt 40:0. Eestlanna serv toidab teda endiselt kenasti.

3:3. Kontaveit võidab vastase pallingu punktigi loovutamata. Mäng tasa!

Päeva kõige ilusam punkt Kontaveidilt ja 0:40! Kolm murdepalli.

Venelanna teeb juba matši kuuenda topeltvea ja jääb kaotusseisu 0:30.

Vihljantseva servib.

Treener esitas Kontaveidile motivatsioonikõne, öeldes, et eestlanna peab lihtsalt end usaldama ja mängima nii nagu matši eel kokku lepiti.

Eestlanna kutsub treeneri väljakule.

2:3. Kontaveit hoiab taas oma pallingut kindlalt.

1:3. Vihljantseva hoiab pallingut.

1:2. Kontaveit hoiab kindlalt oma pallingut.

Kontaveit oma servil kiiresti 40:0 ette.

0:2. Vihljantseva hoiab oma pallingut.

0:1. Kontaveit lõpetab oma servi kahe topeltveaga (!) ja annab kahjuks geimi ära.

Vihljantseva saab teise seti alustuseks murdepalli!

Avasetis kasutas Kontaveit 4-st murdepallist ära kaks, Vihljantseva 0/3. Venelanna patustas nelja topeltveaga, Kontaveit lõi ühe ässa. Avaseti punktid eestlannale 38:30.

6:2 avasett Anett Kontaveitile!

Tujutult mängiv venelanna lööb pikaks ja kingib järjekordse murdepalli.

Kontaveit võtab kolm punkti järjest - 40:40.

Vihljantseva pääseb oma servil kiirelt 40:0 ette.

5:2. Kontaveit hoiab pallingut ja liigub avaseti võidu suunas.

Venelannalt fantastiline tõrje ja seis 40:30.

Kontaveit servib väga hästi ning pääseb 40:15 ette.

4:2. 20-aastane venelanna saab raskustega oma servigeimi kätte. Päästa tuli ka üks murdepall.

Venelanna päästab murdpalli, kuid raputab pead - Vihljantseva pole oma mänguga sugugi rahul.

Venelanna annab taas murdevõimaluse!

Ründavalt mängiv Kontaveit viigistab - 30:30.

Vihljantsevalt juba neljas topeltviga.

Leili: Anett on väga sitke ja tubli! Hoiame pöialt! Aga miks otsepilt katkeb väga tihti?

4:1. Kontaveit hoiab servigeimi. Siiani on mäng eestlanna kontrolli all.

Eestlanna pääseb oma servil ette 40:30.

3:1 eestlannale! Venelanna teeb kolmanda topeltvea ja kingib Kontaveidile murde!

Venelanna päästab esimese.

Kas murdepalli Kontaveitile!

Mari: Loodame, et Anett säilitab külma närvi ja võidab ! Eeldused on kõik olemas !

2:1. Kontaveit hoiab servigeimi, ent taas oli eestlanna raskustes. Päästa tuli ka kaks murdepalli.

Ka teine päästetud - seis tasa!

Kontaveit lööb üliolulisel hetkel ässa. Üks murdepall päästetud.

Kontaveit jääb kaotusseisu 15:40! Kaks murdepalli...

Marianna: Anet ole väga väga tubli usun sinuse 😊😊😊😊

1:1. Pikakasvuline Vihljantseva hoiab samuti oma esimest servi.

Kontaveit mängib väga ründavalt, kuid lööb kahjuks napilt välja.

Ilus pikk pallivahetus Kontaveidile - 40:40.

Vihljantseva teeb mängu esimese topeltvea. Seis 30:15.

Venelanna lööb vastuvõtul kohe võrku.

1:0. Kontaveit oli raskustes, kuid siiski hoidis oma esimest servigeimi.

Murdepall venelannale!

Eestlanna jääb 0:30 kaotusseisu, kuid jõuab viigini 30:30.

Kontaveit alustas servimist!

Nüüd veel umbes viis minutit soojendust ja siis alustab Kontaveit servimist.

Tennisistid on väljakul ja peatselt läheb mänguks!

Tere kõik tennisesõbrad! Juba kell 13.00 algab Hertogenboschi WTA-turniiril finaalmatš, kus kohtuvad Anett Kontaveit ja Natalja Vihljantseva. Delfi TV teeb mängust otseülekande, aga tulemusi vahendame ka online blogis.