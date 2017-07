SUPER! Anett Kontaveit võitis esimese matši Wimbledonis

Kontaveidi jaoks oli see karjääri esimene võit Wimbledonis. Eelneval kolmel korral langes eestlanna konkurentsist juba avaringis.

Kontaveit alustas matši kindlalt ning läks avasetis kiirelt 3:0 juhtima, aga lasi vastasel kaks geimi järjest võita. Eestlanna aga esimeses setis hispaanlannale rohkem geimivõite ei andnud ning sai 6:2 võidu.

Teise seti algus aga ei olnud nii kindel ning Kontaveit jäi Arruabarrena vastu 1:2 taha. Kuid eestlanna murdis kahel korral järjest vastase pallingu ja oli kindel ka enda servigeimil. Vahepeal oli seisuks ka 4:4, kuid mängu lõpp kuulus täiesti Eesti esireketile.

Järgmises ringis läheb Kontaveit kokku venelanna Daria Kasatkinaga kes oli 6:2, 6:4 üle hiinlannast Shuai Zhangist.

Mängu matšpall:

Anett Kontaveit wins her first #Wimbledon MD match, def. Arruabarrena 6-2 6-4. #BalticRising pic.twitter.com/mjbqv4ci39

Tänase mängu statisika:

ENNE KOHTUMIST:

„Eelmisel nädalal mängisin Eastbourne’is hästi. Loodan, et suudan siin hoida sama joont, olla agressiivne ja enesekindel. Eks vastasel on täpselt samasugused mõtted. Tuleb raske matš,” ennustas tänavu Miami turniiril maailma edetabeli esikümne mängijat Madison Keysi võitnud Arruabarrena esmaspäeval. „Olen kindel, et agressiivsem mängija võidab. Kui suudad agressiivne olla, on ka enesekindlust piisavalt. See määrab tulemuse.”

Kuigi Eesti esireketiga Arruabarrena varem kohtunud pole, on ta Kontaveiti mängu oma silmaga korduvalt näinud. „Tean, et ta on sel aastal väga hästi mänginud, võitis äsja murul WTA turniiri. Temaga kokkuminek tähendab rasket ja ebamugavat esimese ringi matši,” kinnitas hispaanlanna.

Anett Kontaveit - Lara Arruabarrena

Kristiina Allekõrs: Tubli Anett. Üks väheseid lootusi kelle kohta saab öelda noorelt tipus ja paremad päevad ees veel.. Ta on 21 vaid aga näidanud harukordset küpsust jõu hoidmisel nagu oleks 30a. vana kala. Kelly Sildaru ja tema on pikalt veel tipus.

Einar Mäesoo: Tubli,ja nii edasi.

Asku: Braavo Anett!! võimas töö

tuleb ära: Tuli see teine sett natuke tõsism trenni jaoks.1-h 10 min poe paha.

Marco Ader: Anna tuld

Õnnitlused Anettile! Esimest korda Wimbledoni teises ringis. Kolm aastat ette tulnud barjäär on murtud ja nüüd hooga edasi.

SUPER! ANETT ON TEISES RINGIS KINDLA 6:2, 6:4 VÕIDUGA

ANETT ON PUNKTI KAUGUSEL MATŠIVÕIDUST!

Super löögiga läheb Anett geimi juhtima 30:15.

Hetkel on seisuks 15:15, hispaanlanna servib.

VÄGA TUBLI! Anett hoiab servigeimi ning on nüüd ühe geimivõidu kaugusel Wimbledoni teisest ringist.

Anett servib ja hetkel on seisuks 15:15. Seda seti ei tohi kindlasti käest lasta!

Nüüd on väga tähtis moment oma servigeim kätte saada. Eksimisruumi enam pole, vastasel juhul kipub teine sett käest libisema.

KAHJU! Kontaveit ei suuda murda vastase servi ja seis on viigis 4:4.

Väga hea! Nüüd lööb hispaanlanna palli välja ja seisuks on 40:40.

Nüüd lööb aga Anett palli auti ja Arruabarrenal on võimalus nüüd set viigistada.

Anett sunnib hispaanlanna eksima, kuid vastane on veel 15:30 ees.

Anett on vastase servi murdnud täna juba viis korda. Loodetavasti tuleb kohe ka kuues kord. Seis hetkel 0:30 Kontaveidi kahjuks.

AIII! Anett oli nii lähedal geimivõidule, kuid Arruabarrena teeb seisuks 4:3.

Kontaveidil oli võimalus võtta geimivõit, kuid lööb kahjuks vastu võrku.

Hetkel on Kontaveidi servigeimis seisuks 40:40. Hispaanlanna hakkab väga südikalt vastu.

Kuigi skoor võib näida nagu mäng oleks väga ühepoolne siis tegelikult annab hispaanlanna Kontaveidile vastu. Hetkel on seis 30:30.

Kontaveiti eeskäe löögid ei ole ühelegi naistennisistile mingi kingitus. Väga hästi õnnestus paaril korral terava eeskäega punktid võtta. Super!

TUBLI! Anett murrab servi ja seis 4:2. Võidumaitset on juba natuke tunda...

Milline mäng! Anett võidab endale väga raskelt saadud punktid ning saab murdepalli.

Kuid kahjuks lööb Anett järgmise palli auti ning seis juba 30:30.

Mängitud on 88 punkti, millest 50 on võitnud Kontaveit. Hetkel seisuks 30:15 eestlanna kasuks.

JESSS! Ilus geimilõpp ja Anett läheb käimasolevat seti juhtima 3:2.

Aga Anett on selles geimis teinud comeback'i ning seisuks on juba 40:30.

Kontaveit lööb kahjuks auti ning on enda servigeimis 0:30 taga.

Heameel on tõdeda, et Anett on keerulistel hetkedel kindlam. Fifty-fifty momendid kallutab ta suuremalt jaolt enda kasuks.

tuleb ära: Oi-Oi mis toimub kas tuli närv sisse või tunneb,et võib lubada endale mingeid katsetusi..

VÄGA TUBLI! Kontaveit murrab vastase servi ning teeb seisuks 2:2. Väga oluline geimivõit.

Arruabarrena saab esimese ässa ning hetkel on seis 30:30.

Hispaanlanna paistab vaatamata kaotusseisus olemisele enesekindel ja ajab oma joont. Teise seti algus kuulub talle.

Kahjuks murrab Arruabarrena Kontaveidi servingu ning teises setis on seisuks 1:2 eestlanna kahjuks.

Hispaanlanna saab murdepalli. Seis 15:40.

Anett teeb palju lihtsaid vigu, kuid saab oma servigeimis ka lõpuks esimesed puntkid. Hetkel on seis eestlanna kahjuks 15:30.

Arruabarrena pole kindlasti veel alla andnud. Tegelikult ju terve esimese seti vältel kogu aeg lubas, et nüüd need murded tulevad. Anett peab säilitama ülima kontsentreerituse.

Kahju! Hispaanlanna hoiab oma servi ning teises setis on seisuks 1:1.

OI KUI ILUS! Hispaanlanna üritas ülekavaldada Kontaveiti võrgus, kuid eestlanna jõuab õigel ajal ja tõstab palli üle vastase pea.

Arruabarrena on hetkel oma servigeimi juhtimas 40:15.

tuleb ära: Kuidagi lihtsat tuleb või siis on nii tugev ,et värisege .

Tennis: Come on, Anett!

Serv on täna ikka nii kõva trump, et hispaanlanna saab küll murdepalle, kuid pole nendega midagi peale hakata. Anett lihtsalt servib need murdepallid enda kasuks tagasi.

SUPER! Anett alustab ka teist seti väga kindlalt ja võtab esimese geimivõidu.

Esimene geim teises setis on alanud väga tasavägiselt. Hispaanlanna saab nüüd murdepalli seisul 40:30.

JESSS! Anett võidab esimese seti 6:2!!!

Ilus algus on tehtud. Mida enam seti lõpu poole, seda kindlamalt läks mäng Anetti kätte. Poole tunniga esimene sett käes.

Loodetavasti esimese seti viimane geim on alanud. Kontaveit saab ka esimesed puntkid ja seis on 30:0.

Anett on võitnud 74 protsenti esimese servi punktidest. See on väga hea näitaja. Nii jätkates pole vastasel võimalust.

TUBLI! Anett hoidis oma servi ja seis on 5:2! Nüüd on tähtis võita järgmine geim ja mitte lasta esimest seti käest.

Anett on täna hoos ja saab juba kolmanda ässa. Seis on 40:0.

Anett võttis selle geimi jõuga. Hästi ründas teist servi, sundis vastast niiöelda jõuga eksima. Suurepärane.

VÄGA HEA! Kontaveit võidab geimi ja seis on esimeses setis 4:2.

Kontaveit saab murdepalli.

Vastane on võitnud nüüd kaks geimi järjest. Kuid viienda geimi esimesed puntkid saab Anett, seis on 30:0.

Hispaanlanna on visa. Lõpuks saab oma murde kätte, kaheksas murdepall oli juba, kui mängitud alles viis geimi. Tagajoone mängus ei ole Arruabarrena sugugi kehvemat muljet jätnud kui Kontaveit.

Hispaanlanna on raskest seisust välja tulnud ja saab murdepalli. Kontaveidi kahjuks on seis 30:40

Ja Arruabarrena murrab Kontaveidi servi, kuid seis on veel 3:2 eestlanna kasuks.

Anett näitab väga ilusat mängu. Hetkel seis 30:15 eestlanna kasuks.

Vahepeal sai selgeks, et järgmises ringis läheb käesoleva mängu võitja kokku venelanna Daria Kasatkinaga kes oli 6:2, 6:4 üle hiinlannast Shuai Zhangist.

Kahju! Kontaveit ei murra vastase servi ja hetkel on seis 3:1.

Kontaveit saab lõpuks neljandas geimis punkti. Seis 15:40.

Neljas geim on alanud hispaanlanna jaoks hoogsalt. Kontaveit on hetkel 0:30 taga.

Kui Anett saab servi tööle, siis Arruabarrena on raskustes. Enesekindlus on olemas, oma servil kahel korral välja tulla 15-40 seisust on hea märk.

TUBLI! Ja ka kolmanda geimi võidab Anett. 3:0

Kontaveidilt ilus serviäss ning kolmandas geimis seis 40:40.

Anetti poolt hästi ja agressiivselt mängitud, Arruabarrenale suurt võimalust teises geimis ei antud.

Ja Anett murrab vastase servi ning saab ka teise geimivõidu. Seis on 2:0.

Väga võitluslik ja võrdne esimene geim. Arruabarrenal oli viis murdepalli, aga Kontaveit servis rasketel momentidel suurepäraselt. Kerge ei saa olema.

SUPER! Anett hoiab oma servi ning väga-väga tasavägise esimese geimi võidab Kontaveit.

Anett saab esimese ässa ja hetkel seis esimeses setis 40:40.

Anetti jaoks on väga oluline oma serv tööle saada, mis on sel aastal toiminud suurepäraselt. Ta on selle hooaja WTA turniiride statistika põhjal üks paremaid oma servigeimide hoidjaid. Tema servigeimide hoidmise protsent on 77,7 ja see on paremuselt neljas näitaja!

Kontaveit alustab servimisega ning saab ka esimesed punktid.

17. väljak ei ole mingi nurgatagune väljak, mida numbri järgi justkui eeldada võiks. Väljakud 14-17 asuvad kõrvuti ning seda kahe esinduslikuma väljaku, peaväljaku (Center court) ja esimese väljaku (No.1 court) vahel.

Mängijad sammuvad väljakule! Mõlemad valges, nii nagu Wimbledonis olema peab. Kerge soojendus ja läheb lahinguks.

Prantslane Gilles Simon alistas kolmes setis 7:6, 6:3, 6:3 Tšiili esindaja Nicolas Jarry ja 17. mänguväljak on õige pea Anett Kontaveiti ja ta vastase päralt.

Eestist on Anettile kohapeal kaasa elamas vähemalt paarkümmend eestlast, kes on saabunud siia mitme grupina. Kohal on ka 1959. aastal Wimbledoni noormeeste turniiri võitnud Toomas Leius.

Täna on All England Lawn Tennis and Croquet Clubis suurepärased olud. Õhusooja 25 kraadi ümber ja üsna tuuletu. Kontaveit käis päeval harjutusväljakutel kätt soojas hoidmas, sarnaselt toimis ka vastane.

Simon - Jarry vastasseisus on jõutud kolmandasse setti, kus Simon eduseisus 2:0. Kui prantslane saab seti kätte, siis on mäng läbi.

17. väljaku teises matšis (meeste üksikmäng Simon - Jarry) käib alles esimese seti kiire lõppmäng. Lähima tunni jooksul Kontaveit veel väljakule ei tule. Mehed on seda setti mänginud 56 minutit. Vähemalt kaks setti on veel tulemas. Arvestades, kui tasavägine mäng see on olnud, siis ilmselt rohkemgi.