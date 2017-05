Simona Halep võib Prantsusmaa lahtistelt kõrvale jääda

Naiste tennise neljas number Simona Halep võib hüppeliigese vigastuse tõttu Prantsusmaa lahtistelt meistrivõistlustelt kõrvale jääda.

Eelmisel turniiril Roomas veerandfinaalis Anett Kontaveidi alistanud rumeenlanna tegi hiljem esikohamängus oma hüppeliigesele viga ning tema French Openiks paranemise tõenäosus on 50%.

"Arstid ütlesid, et hetkel on võimalused 50-50, kuid olen alates laupäevast tublisti paranenud," teatas Halep sotsiaalmeedia vahendusel. Arstlik ülevaatus näitas, et rumeenlannal on hüppeliigese sideme rebend.

Halep oleks tänavusel Pariisi tippturniiril üks suuremaid favoriite, sest erinevatel põhjustel jäävad eemale endised esireketid Serena Williams, Maria Šarapova ja Viktoria Azarenka.