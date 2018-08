Simona Halep kokkuminekust Kaia Kanepiga: eelmisel aastal kaotasin esimeses ringis, seega kehvemini minna ei saa

"Te tahate teada minu reaktsiooni, kui sain teada loosimise tulemustest?" küttis Halep ajakirjanikke üles.

"See on karm," jätkas tänavu omas esimese Suure slämmi võitnud rumeenlanna. "Väga raske loos, kohe kindlasti. Sellest saab suur väljakutse. Eelmisel aastal kaotasin esimeses ringis, seega halvemini minna ei saa," üritas ta end lohutada.

Saada avaringis vastaseks kahekordne US Openi veerandfinalist pole just kõige meeldivam, isegi kui sa oled maailma esinumber.

Halep lisas: "Tunnen end enesekindlana ja lähen mõistagi võitma. Aga pean tunnistama, et Kanepi on väga ohtlik. Pean olema võitluseks valmis ning panema kõik mängu, mis mul on."

Halepi ja Kanepi esimese ringi matš peetakse kas esmaspäeval või teisipäeval.

Mullu kaotas Halep avaringis vabapääsmega põhitabelisse pääsenud Maria Šarapovale 4:6, 6:4, 3:6. Halep omas aasta tagasi US Openil teist asetust.