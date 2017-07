Silver Karjus: Kontaveit vahetas ühel hetkel viienda käigu kolmanda vastu

Tennisetreener Silver Karjusele meenutas Anett Kontaveidi tänane matš Caroline Wozniackiga Kaia Kanepi valusat kaotust 2010. aasta Wimbledoni veerandfinaalis Petra Kvitova vastu.

"Kokkuvõttes tekkisid samad emotsioonid nagu Kaia mängus Kvitova vastu. Nendes matšides oli sarnaseid jooni," meenutas samal ajal Kanepi treeneriks olnud Karjus. Kanepi kaotas selle matši 6:4, 6:7 (8), 6:8, olles omanud viite matšpalli.

"Tundus, nagu lülitanuks Kontaveit teise seti 5:3 eduseisus viienda käigu kolmanda vastu. Algus oli fantastiline - puhas ja kvaliteetne mäng. Siis hakkas aga lootma, et ehk tuleb lõpp ise. Olles kogu turniiri vältel hästi servinud, hakkas ta esimest servi kindla peale sisse panema ja liiga palju tagasi hoidma. Sealt hakkas mäng ära minema ning Kontaveidil tekkisid pärast seda vaid üksikud võimalused. Caroline pani millimeetri juurde ja oligi kuri karjas."

Karjuse hinnangul lõi teise seti kaotus Kontaveidi emotsionaalselt rivist välja. "Jalad löödi alt ära. Ta küll üritas ja päris alla ei andnud, aga kogu energeetika ja energia polnud enam see, mis mängu alguses. Wozniacki sai endale tiivad ja sõitis nende najal korralikult. Kontaveit lasi teise seti järel vaheajal peast läbi, mis variandid ta oli käest lasknud. See oli väike nokdaun," lisas Karjus.

Kokkuvõttes võib Kontaveit Karjuse arvates lõppenud turniiri siiski hea sõnaga meenutama jääda. "Tegelikult tegi ju tubli turniiri! Sai jälle maitse suhu, et võib absoluutselt kõigiga mängida. Tänagi suutis ta ju 85 protsenti mängust väga hästi mängida, aga vormistamine jäi ära. Kõik on hästi, ta on endiselt õigel teel. Seekord jäi lihtsalt i-le täpp peale panemata," ütles Karjus.

Kontaveidi kaotusnumrbid maailma kuuenda reketi vastu olid 6:3, 6:7 (3), 2:6.