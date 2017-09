Selgus Kaia Kanepi vastane US Openi veerandfinaalis

USA lahtistel tennisemeistrivõistlustel venelanna Darja Kasatkina 6:4, 6:4 alistamise järel veerandfinaali jõudnud Kaia Kanepi kohtub järgnevalt ameeriklanna Madison Keysiga (WTA 16.).

22-aastane Keys võitis kaheksandikfinaalis maailma neljanda reketi, ukrainlanna Elina Svitolina 7:6 (2), 1:6, 6:4. Ameeriklanna lõi kaks tundi kestnud põnevusmängus neli ässa, tegi 46 äralööki ja realiseeris kümnest murdepallist neli. Viie toepltveaga patustanud Svitolina suutis 12-st murdevõimalusest ära kasutada viis ning sai kirja vaid 20 äralööki.

Kanepi on varem Keysiga kohtunud korra - kaks aastat tagasi Madridis võitis eestlanna 6:4, 6:3.

Tänavu on US Openi veerandfinaalis lausa neli ameeriklannat - lisaks Keysile Venus Williams, CoCo Vandeweghe ja Sloane Stephens. Viimati oli New Yorgi tippturniir kohalike mängijate jaoks nii edukas 15 aastat tagasi.

Veerandfinaalidega alustatakse täna, kuid Kanepi ja Keys mängivad homme.

