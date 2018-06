Schaapiga koostöö lõpetanud Kontaveiti hakkab juhendama kogenud inglane

Hollandi treeneri Glenn Schaapiga koostöö lõpetanud Anett Kontaveit teatas oma kodulehel juba uue juhendaja, inglase Nigel Searsi palkamisest.

Kontaveit tänas Schaapi eduka koostöö eest, kuid lisas, et selleks, et praegusest seisust tipu suunas edasi liikuda, on vaja värskeid ideid ja uusi kogemusi ning seetõttu otsustaski ta uue treeneri palgata.

„Glenniga koostöö jooksul sain ma kindlasti paremasse füüsilisse vormi. Ta õpetas mind mängus paremini oma löögiarsenali kasutama ja eelkõige tegi minuga väga palju rasket ja rutiinset tööd. Ma õppisin temaga koostöö ajal enda mängu paremini tundma ja usaldama,“ sõnas Kontaveit oma kodulehekülje vahendusel.

Eesti esireket soovib Schaapile edu edaspidiseks ja palju õnne tema perele peatselt sündiva lapse puhul.

Kontaveit võitis Schaapi käe all treenides eelmisel aastal tema kodumaal Hollandis karjääri esimese WTA turniiri ja jõudis ühtekokku neljal erineva tasemega turniiril finaali (3 WTA, 1 ITF). Maailma edetabelis jõudis Kontaveit tema juhendamisel maailma 25 parema sekka.

Kontaveit alustab kogenud inglase Nigel Searsiga koostööd poolte kokkuleppel kolmekuulise katseajaga juba käesoleval nädalal Hollandis.