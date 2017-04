Šarapova kiitis Kontaveiti: ta on Stuttgardis näidanud suurepärast tennist

Venemaa tennisetäht Maria Šarapova sõnas pärast Stuttgardi turniiri kaheksandikfinaali võitu Jekaterina Makarova üle, et tema homne vastane Anett Kontaveit (WTA 73) on näidanud siiani suurepärast tennist.

"Ma arvan, et me ei ole omavahel mänginud. Turniiritabelis ongi vaid paar naist, kelle vastu ma ei ole varem mänginud. Ta on üks neist," vastas Šarapova matšijärgses intervjuus küsimusele, mida ta Kontaveidist teab.

Šarapova jätkas: "Tal (Kontaveit) on olnud sel nädalal palju matše ja ta on näidanud suurepärast tennist. See saab kindlasti olema hea matš ja suurepärane võimalus meie mõlema jaoks."

30-aastane venelanna alistas täna kaasmaalase Makarova (WTA 43) kindlalt, 7:5, 6:1. Delfi TV näitab homset Kontaveidi ja Šarapova veerandfinaalmatši otseülekandes. Hetkel pole veel mängu algusaeg selgunud.