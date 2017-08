Raplasse rajatakse tennise sisehall

Käesolev nädal oli äärmiselt märgilise tähtsusega Raplamaa spordielu ja eriti tennise ning sulgpalli jaoks, sest nädala keskel toimunud valla paarismängu meistrivõistluste raames sõlmiti pikaajaliste arutelude ja läbirääkimiste tulemusena kolmepoolne ühiste kavatsuste protokoll, mille kohaselt peaks ka Raplasse lähiaastatel kerkima tennise sisehall.

Raplas toimunud pidulikul allkirjastamisel osalesid Rapla tenniseklubi juhatuse liige Donatas Narmont, Rapla valla kultuuri- ja spordikomisjoni esimees Väino Sassi ja Sadolin spordihoone esindajana Heiti Vahtra.

Uue halli asukohana on välja valitud Sadolin spordihoone kõrval asuv krunt, mis võimaldab ka halli kasutamist ja opereerimist siduda spordihoones pakutavate teenustega. Sisehalli rajamine on Rapla tenniseklubi plaanides olnud juba mõnda aega, kuna see võimaldab aastaringselt läbi viia nii treeningtööd kui turniire. Rapla Tenniseklubil on hetkel 44 aktiivset liiget ja klubi egiidi all toimub igal aastal ligikaudu 20 võistlust, tenniseõpet on kogenud treenerite käe all saanud rohkearvuliselt lapsi ja täiskasvanuid.Tulevikus on koostöös Rapla valla ja kohalike koolidega plaanis hakata pakkuma ka koolides tennise algõpet ning Rapla Tennisekooli kaudu treenimisvõimalust erinevas vanuses lastele ja täiskasvanutele. Hetkel on Raplasse rajatud kaks savi-liivaväljakut ning lähituleviku plaanides on ehitada juurde 1-2 väliväljakut ja klubihoone.

Rajatavasse halli plaanitakse rajada kolm või neli tenniseväljakut ning kaks sulgpalliväljakut. Plaanide ja eelprojekti kohaselt kohaselt rajatakse need vastavalt nõuetele, mis võimaldab läbi viia ka suuremaid võistlusi. Sisehalli ehitamisega kaasneb ka uute parkimiskohtade rajamine, esialgse kava kohaselt ehitatakse parkla halli alla.Väljakud tulevad multifunktsionaalse kasutusega. Tennise siseväljakute rajamine Raplasse lahendab ka naabervaldade talvise tenniseharrastuse ning aitab leevendada sõsarmaakonna Järvamaa talviseid tennisemänguvõimalusi, kuna Järvamaal samuti sisehall seni puudub.

Valmimise täpset ajakava protokollis kirjas ei ole, kuid mainitud on, et see rajatakse võimalikult mõistliku aja jooksul ning täpsemad finantskohustused lepitakse kokku projekti ja eelarve lõplikul valmimisel ja kinnitamisel. Rapla valla kultuuri- ja spordikomisoni esimees Väino Sassi ütles, et ühiste kavatsuste protokolli allkirjastamine oli stardipauk teekonnale, et ühel hetkel plaanitav sisehall valmis saaks. “Oluline on ka see, et noored saaksid koolis tennisemängu proovida,” sõnas Sassi. Plaani kohaselt saab seal hakata läbi viima ka kehalise kasvatuse tunde, et õpilastele tennise põhitõdesid õpetada.

Protokollis seisab, et tennise sisehalli rajamine aitab kaasa Rapla kui spordilembese valla ja maakonna kuvandi loomisele, mida korvpall ja kergejõustik on juba varasemalt edukalt teinud.